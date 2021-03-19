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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo Xiaoxin Pro 16'nın ilk görüntüsü ve bazı özellikleri ortaya çıktı

    Lenovo çok yakında yeni bir dizüstü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket Xiaoxin Pro 16 olarak adlandırılan modelin tasarımını ve özelliklerini ortaya koyan bir ipucu görsel yayınladı.
    19 Mart 2021, 20:00 (1 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lenovo Xiaoxin Pro 16'nın ilk görüntüsü ve bazı özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Lenovo daha önce Xiaoxin serisi antında Intel Core ve AMD Ryzen işlemcilerle güçlendirilmiş birkaç dizüstü bilgisayar piyasaya sürmüştü. Çinli şirket şimdi de Lenovo Xiaoxin Pro 16 isimli yeni bir model çıkarmaya hazırlanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Apple Silicon işlemciler patent ihlali davası ile karşı karşıya"

    Şirket tarafından yayınlanan yeni bir reklam afişi yakında çıkış yapacak dizüstü bilgisayarın 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 120 Hz maksimum tazeleme oranına sahip 16 inç ekranla geleceğini ortaya koydu. Aynı zamanda kullanıcılar pil gücünden tasarruf etmek için ekranı 60 Hz modunda da çalıştırabilecekler.

    Lenovo Xiaoxin Pro 16'nın ilk görüntüsü ve bazı özellikleri ortaya çıktı

    Teknik Özellikleri

    Lenovo Xiaoxin Pro 16'da kullanılan ekran 350 nit maksimum parlaklık ve ekran titreşimini azaltan DC Dimming teknolojisiyle öne çıkıyor. Ayrıca panel sRGB renk gamının %100'ünü kapsayacak ve mavi ışık azaltma teknolojisi sunacak.

    Yeni dizüstü bilgisayarın AMD Ryzen 5000 serisi işlemci ve NVIDIA ekran kartı ile gelmesi bekleniyor. Söylentilere göre Lenovo Xiaoxin Pro 16'da Ryzen 7 5800H işlemci ve GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı göreceğiz. Cihazın lansman tarihi ve fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/19/lenovo-xiaoxin-pro-16-screen-details-teaser/
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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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