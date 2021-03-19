Lenovo Xiaoxin Pro 16'nın ilk görüntüsü ve bazı özellikleri ortaya çıktı

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Lenovo daha önce Xiaoxin serisi antında Intel Core ve AMD Ryzen işlemcilerle güçlendirilmiş birkaç dizüstü bilgisayar piyasaya sürmüştü. Çinli şirket şimdi de Lenovo Xiaoxin Pro 16 isimli yeni bir model çıkarmaya hazırlanıyor.

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Şirket tarafından yayınlanan yeni bir reklam afişi yakında çıkış yapacak dizüstü bilgisayarın 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 120 Hz maksimum tazeleme oranına sahip 16 inç ekranla geleceğini ortaya koydu. Aynı zamanda kullanıcılar pil gücünden tasarruf etmek için ekranı 60 Hz modunda da çalıştırabilecekler.

Teknik Özellikleri

Lenovo Xiaoxin Pro 16'da kullanılan ekran 350 nit maksimum parlaklık ve ekran titreşimini azaltan DC Dimming teknolojisiyle öne çıkıyor. Ayrıca panel sRGB renk gamının %100'ünü kapsayacak ve mavi ışık azaltma teknolojisi sunacak.

Yeni dizüstü bilgisayarın AMD Ryzen 5000 serisi işlemci ve NVIDIA ekran kartı ile gelmesi bekleniyor. Söylentilere göre Lenovo Xiaoxin Pro 16'da Ryzen 7 5800H işlemci ve GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı göreceğiz. Cihazın lansman tarihi ve fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı.

https://www.gizmochina.com/2021/03/19/lenovo-xiaoxin-pro-16-screen-details-teaser/

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