Apple Silicon işlemciler patent ihlali davası ile karşı karşıya

Future Link Systems isimli şirket iPhone, iPad ve yeni Mac bigisayarlara güç veren Apple Silicon işlemcilerde patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle Apple'ı mahkemeye verdi.
Firma, Apple A ve M Serisi işlemcilerin her ikisinde de kendilerine ait "elektronik devrelerin iyileştirilmesine" yönelik patentlerin ihlal edildiği görüşünde.İlginizi Çekebilir Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler iPhone'lardaki uygulamaları bozdu
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Konuyla ilgili Apple ile bir görüşme gerçekleştiren Future Link Systems, buna rağmen Cupertinolu şirketin kendilerini dikkate almadığını söylüyor.
Yapılan şikayette iPhone, Mac ve iPad dahil olmak üzere A veya M serisi işlemcilere sahip tüm Apple cihazların bu patentleri doğrudan ihlal ettiği belirtildi.
Intel'e de dava açmıştı
Dava dosyasında 6,317,804, 6,622,108, 6,807,505 ve 7,917,680 numaralarıyla listelenen dört patentin de bilgisayar ve akıllı telefon gibi elektronik cihazların "devre tasarımıyla" ilgili olduğu ifade ediliyor.
Bu arada aynı şirketin 2017 yılında Intel'e de benzer bir dava açtığını hatırlatalım. Future Link Systems'in 10 milyar dolar tazminat talebinde bulunduğu Intel, gizli bir anlaşmayla patent anlaşmazlığını çözüme kavuşturmuştu.
https://appleinsider.com/articles/21/03/17/new-patent-lawsuit-targets-apple-a-series-m-series-chips Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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amogus
Fiyatı ne kadar?
Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz
Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?