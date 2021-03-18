Apple Silicon işlemciler patent ihlali davası ile karşı karşıya

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Future Link Systems isimli şirket iPhone, iPad ve yeni Mac bigisayarlara güç veren Apple Silicon işlemcilerde patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle Apple'ı mahkemeye verdi.

Firma, Apple A ve M Serisi işlemcilerin her ikisinde de kendilerine ait "elektronik devrelerin iyileştirilmesine" yönelik patentlerin ihlal edildiği görüşünde.

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Konuyla ilgili Apple ile bir görüşme gerçekleştiren Future Link Systems, buna rağmen Cupertinolu şirketin kendilerini dikkate almadığını söylüyor.

Yapılan şikayette iPhone, Mac ve iPad dahil olmak üzere A veya M serisi işlemcilere sahip tüm Apple cihazların bu patentleri doğrudan ihlal ettiği belirtildi.

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Intel'e de dava açmıştı

Dava dosyasında 6,317,804, 6,622,108, 6,807,505 ve 7,917,680 numaralarıyla listelenen dört patentin de bilgisayar ve akıllı telefon gibi elektronik cihazların "devre tasarımıyla" ilgili olduğu ifade ediliyor.

Bu arada aynı şirketin 2017 yılında Intel'e de benzer bir dava açtığını hatırlatalım. Future Link Systems'in 10 milyar dolar tazminat talebinde bulunduğu Intel, gizli bir anlaşmayla patent anlaşmazlığını çözüme kavuşturmuştu.

https://appleinsider.com/articles/21/03/17/new-patent-lawsuit-targets-apple-a-series-m-series-chips

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