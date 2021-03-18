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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Silicon işlemciler patent ihlali davası ile karşı karşıya

    Apple'ın patent ihlali davalarının arasında bir yenisi eklendi. Future Link Systems, Cupertinolu şirketin A ve M Serisi işlemcilerinde kendilerine ait patentleri kasten ihlal ettiğini iddia ediyor.
    18 Mart 2021, 19:15 (2 gün)
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    İşlemci
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple Silicon işlemciler patent ihlali davası ile karşı karşıya
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    Future Link Systems isimli şirket iPhone, iPad ve yeni Mac bigisayarlara güç veren Apple Silicon işlemcilerde patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle Apple'ı mahkemeye verdi.

    Firma, Apple A ve M Serisi işlemcilerin her ikisinde de kendilerine ait "elektronik devrelerin iyileştirilmesine" yönelik patentlerin ihlal edildiği görüşünde.

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    Konuyla ilgili Apple ile bir görüşme gerçekleştiren Future Link Systems, buna rağmen Cupertinolu şirketin kendilerini dikkate almadığını söylüyor.

    Yapılan şikayette iPhone, Mac ve iPad dahil olmak üzere A veya M serisi işlemcilere sahip tüm Apple cihazların bu patentleri doğrudan ihlal ettiği belirtildi.

    Apple Silicon işlemciler patent ihlali davası ile karşı karşıya
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    Intel'e de dava açmıştı

    Dava dosyasında 6,317,804, 6,622,108, 6,807,505 ve 7,917,680 numaralarıyla listelenen dört patentin de bilgisayar ve akıllı telefon gibi elektronik cihazların "devre tasarımıyla" ilgili olduğu ifade ediliyor.

    Bu arada aynı şirketin 2017 yılında Intel'e de benzer bir dava açtığını hatırlatalım. Future Link Systems'in 10 milyar dolar tazminat talebinde bulunduğu Intel, gizli bir anlaşmayla patent anlaşmazlığını çözüme kavuşturmuştu.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/17/new-patent-lawsuit-targets-apple-a-series-m-series-chips
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    Furkooo85 1 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 4 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 6 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    X Xloud 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    B borayeris (Boray Eriş) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hırsızlık Apple'ın kanında var.
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde pek patenti, telif, faydalı model vb bilinmez ama (ironidir) patent savaşları 20. yüzyılın başından beri sürüyor.
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    X Xloud 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine çalmış bişeyler tazminat öder geçer
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    Sebnem Ferah 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu patentler biraz can sıkıcı olmaya başladı. Ne bu böyle her şeyin patentini al kimse bişey yapamasın. Büyük şirketler neyse de ufak şirketler nasıl ödesin o paraları.
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