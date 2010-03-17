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Lenovo'dan yeni bir "Hepsi Bir Arada" bilgisayar: ThinkCentre A70z

Lenovo, yeni hepsi bir arada bilgisayarı ThinkCentre A70z ortaya çıktı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,7b
1
Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Lenovo'nun hepsi bir arada bilgisayarı ThinkCentre A70z ortaya çıktı. Lenovo'nun bu ürününde 19 inç boyutlu 1440x900 çözünürlük kullanılıyor. Görüntü oranının ise 16:10 olduğu belirtildi.İşlemci olarak Celeron işlemciler ve Core 2 Duo işlemdilerin seçilebileceği açıklanan bilgisayarların sistem belleğinin 2 GB olduğu açıklandı zira opsiyonel olarak 4GB sistem belleği kullanılabiliyor.Grafik işlemcisi olarak Intel GMA X4500 tercih edilmiş. Lenovo ThinkCentre A70z'de 3 adet USB 2.0 girişi bulunuyor. Depolama alanının 500GB olduğu ThinkCentre A70z'de DVD yazıcı da unutulmamış. Kullanıcıların WiFi özelleğini opsiyonel olarak alabilecekleri Lenovo ThinkCentre A70z'nin 499$'lık başlangıç fiyatıyla satışa sunulduğu belirtildi.

 

 


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