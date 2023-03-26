Levi’s yapay zekâ mankenleri kullanacak

Tam Boyutta Gör ChatGPT ile adeta bir fırtınaya dönüşen yapay zekâ teknolojileri çok farklı ve şaşırtıcı formatlarda karşımıza çıkıyor. Yapay zekâ sunucuların ardından şimdi de yapay zekâ mankenler geliyor.

Levi’s yapay zekâ mankenleri

Levi Strauss ve Amsterdam kaynaklı dijital manken stüdyosu Lalaland.io arasında yapılan ortaklık kapsamında, Levi’s ürünlerini tanıtmak için dijital ortamda geliştirilmiş moda mankenleri kullanılacak. Lalaland.io farklı vücut tipleri, yaşlar, boy, deri tonu gibi özellikler içeren ultra gerçekçi dijital mankenler tasarlaması ile dikkat çekiyor.

Rus TV kanalında çıktı: Yapay zeka olduğuna inanamayacaksınız! 1 gün önce eklendi

Sürdürülebilir moda kapsamında dijital mankenler kullanmak oldukça avantajlı zira bir kıyafetin farklı yaşlarda, deri renginde veya cinsiyette nasıl duracağını görmek için sürekli mankenlerle fotoğraf çektirmek yerine uygun bir dijital mankene giydirme yaparak katalog hazırlamak mümkün olacak.

Levi’s hali hazırda yeniden yapılanmaya girdi ve 800 kişinin işine son verdi. Dijital manken uygulaması ile özellikle katalog çekimlerinde ortaya çıkan yüksek maliyetler de aşağı çekilmiş oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.