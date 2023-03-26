Levi’s yapay zekâ mankenleri kullanacak

Levi’s yapay zekâ mankenleri
Levi Strauss ve Amsterdam kaynaklı dijital manken stüdyosu Lalaland.io arasında yapılan ortaklık kapsamında, Levi’s ürünlerini tanıtmak için dijital ortamda geliştirilmiş moda mankenleri kullanılacak. Lalaland.io farklı vücut tipleri, yaşlar, boy, deri tonu gibi özellikler içeren ultra gerçekçi dijital mankenler tasarlaması ile dikkat çekiyor.
Sürdürülebilir moda kapsamında dijital mankenler kullanmak oldukça avantajlı zira bir kıyafetin farklı yaşlarda, deri renginde veya cinsiyette nasıl duracağını görmek için sürekli mankenlerle fotoğraf çektirmek yerine uygun bir dijital mankene giydirme yaparak katalog hazırlamak mümkün olacak.
Levi’s hali hazırda yeniden yapılanmaya girdi ve 800 kişinin işine son verdi. Dijital manken uygulaması ile özellikle katalog çekimlerinde ortaya çıkan yüksek maliyetler de aşağı çekilmiş oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)