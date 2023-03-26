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    Anlık Bildirim

    Levi’s yapay zekâ mankenleri kullanacak

    Levi Strauss önümüzdeki dönemde katalog çekimleri için Amsterdam kaynaklı dijital manken stüdyosu Lalaland.io tarafından tasarlanmış gerçekçi mankenler kullanacak.
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    Yapay zeka Tam Boyutta Gör
    ChatGPT ile adeta bir fırtınaya dönüşen yapay zekâ teknolojileri çok farklı ve şaşırtıcı formatlarda karşımıza çıkıyor. Yapay zekâ sunucuların ardından şimdi de yapay zekâ mankenler geliyor.

    Levi’s yapay zekâ mankenleri

    Levi Strauss ve Amsterdam kaynaklı dijital manken stüdyosu Lalaland.io arasında yapılan ortaklık kapsamında, Levi’s ürünlerini tanıtmak için dijital ortamda geliştirilmiş moda mankenleri kullanılacak. Lalaland.io farklı vücut tipleri, yaşlar, boy, deri tonu gibi özellikler içeren ultra gerçekçi dijital mankenler tasarlaması ile dikkat çekiyor.

    Sürdürülebilir moda kapsamında dijital mankenler kullanmak oldukça avantajlı zira bir kıyafetin farklı yaşlarda, deri renginde veya cinsiyette nasıl duracağını görmek için sürekli mankenlerle fotoğraf çektirmek yerine uygun bir dijital mankene giydirme yaparak katalog hazırlamak mümkün olacak.

    Levi’s hali hazırda yeniden yapılanmaya girdi ve 800 kişinin işine son verdi. Dijital manken uygulaması ile özellikle katalog çekimlerinde ortaya çıkan yüksek maliyetler de aşağı çekilmiş oluyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 1 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 15 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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