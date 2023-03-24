Rus TV kanalının büyüleyici sunucusu: Yapay zeka olduğuna şaşıracaksınız!

Hafta içi hava durumunu sunacak
Kanalın açıklamasına göre, program sinir ağları kullanılarak hazırlandı. Sinir ağları, sanal sunucu, metin hazırlama ve görsel içerik oluşturma görevini üstlendi. Program, hafta içi her gün yayınlanacak ve izleyicilere düzenli olarak hava durumu güncellemeleri sunulacak.
Çinliler seneler önce yaptı!
İsmi karlı ve sisli anlamlarına çıkan kelimelerden gelen yapay zeka sunucusunun performansı insanları aratmıyor. Bu arada yapay zeka sunucuları ilk kez ekranlara çıkmıyor. Çin, bu alanda öncü. Hatırlayacağınız üzere 2018’de Xinhua Haber Ajansı’nın yapay zeka sunucusu ekranlara çıkmıştı. Geçen hafta da günde 24 saat haber yayınlamaya programlanmış yapay zeka sunucusu Ren Xiaorong tanıtılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)