Rus TV kanalının büyüleyici sunucusu: Yapay zeka olduğuna şaşıracaksınız!

Tam Boyutta Gör Yapay zeka hava durumu sunucusu Snezhana Tumanova’nın yetenekleri bir Rus TV kanalında Future Forecast programında gösterildi.

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Hafta içi hava durumunu sunacak

Kanalın açıklamasına göre, program sinir ağları kullanılarak hazırlandı. Sinir ağları, sanal sunucu, metin hazırlama ve görsel içerik oluşturma görevini üstlendi. Program, hafta içi her gün yayınlanacak ve izleyicilere düzenli olarak hava durumu güncellemeleri sunulacak.

Çinliler seneler önce yaptı!

İsmi karlı ve sisli anlamlarına çıkan kelimelerden gelen yapay zeka sunucusunun performansı insanları aratmıyor. Bu arada yapay zeka sunucuları ilk kez ekranlara çıkmıyor. Çin, bu alanda öncü. Hatırlayacağınız üzere 2018’de Xinhua Haber Ajansı’nın yapay zeka sunucusu ekranlara çıkmıştı. Geçen hafta da günde 24 saat haber yayınlamaya programlanmış yapay zeka sunucusu Ren Xiaorong tanıtılmıştı.

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