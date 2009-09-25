Lexar dizüstü bilgisayarlar için iki yeni DDR3 bellek kiti duyurdu

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DRAM üretiminde endüstri devi isimlerden birisi olan Micron'un iştiraklerinden Lexar Media, Intel'in mobil Core i7 işlemciler ve P55M yonga setini içeren Calpella kod adlı yeni nesil mobil platformu için hazırladığı, Crucial markalı yeni bellek kitlerini duyurdu. Firmanın 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni SO-DIMM formundaki yeni bellek kitleri, 1333MHz'de çalışıyor.

Açıklanan bilgilere göre CL9 zamanlamalarıyla 1.5v gerilim seviyesinde görev yapan yeni bellek kitlerinin ömrür boyu garanti ile geldiği bildirilirken 4GB'lık kitin 96$'lık fiyat üzerinden satışa sunulduğu açıklandı.