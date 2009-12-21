LG 2.6mm kalınlığındaki LCD panelini gösterdi

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Güney Kore'nin dünyaya kazandırdığı lider teknoloji şirketlerinden birisi olan LG, ultra-ince tasarımlı (2.6mm) yeni LCD paneliyle rakiplerine meydan okuyor. Firmanın ilk defa prototip örnek olarak 42-inç boyutundaki "Extreme Slim" serisi LCD TV'de kullandığı yeni panel, hem ince hem de hafif yapısı ile OLED ekranlara geçiş sürecinde ara ürün olarak yaygınlaşabilir. 4 Kg'ın altında ağırlığa sahip olan, LED backlit tabanlı yeni LCD TV, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü ve 120Hz tazeleme hızını desteliyor (Nvidia 3DVision teknolojisiyle de uyumlu) destekliyor ayrıca duvara monte edilerek kullanılabiliyor.

LG tarafından 2.6mm panelin kullanıldığı ilk örnek olarak CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen Extreme Slim LCD TV'nin fiyatı ve yeni panelin hacimli üretime giriş tarihi hakkında ise şu an için net bir bilgi bulunmuyor.