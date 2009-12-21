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LG 2.6mm kalınlığındaki LCD panelini gösterdi

9 yıl
6,9b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG 2.6mm kalınlığındaki LCD panelini gösterdi
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Güney Kore'nin dünyaya kazandırdığı lider teknoloji şirketlerinden birisi olan LG, ultra-ince tasarımlı (2.6mm) yeni LCD paneliyle rakiplerine meydan okuyor. Firmanın ilk defa prototip örnek olarak 42-inç boyutundaki "Extreme Slim" serisi LCD TV'de kullandığı yeni panel, hem ince hem de hafif yapısı ile OLED ekranlara geçiş sürecinde ara ürün olarak yaygınlaşabilir. 4 Kg'ın altında ağırlığa sahip olan, LED backlit tabanlı yeni LCD TV, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü ve 120Hz tazeleme hızını desteliyor (Nvidia 3DVision teknolojisiyle de uyumlu) destekliyor ayrıca duvara monte edilerek kullanılabiliyor.

LG tarafından 2.6mm panelin kullanıldığı ilk örnek olarak CES 2010 fuarında tanıtılması beklenen Extreme Slim LCD TV'nin fiyatı ve yeni panelin hacimli üretime giriş tarihi hakkında ise şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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bayozi 9 yıl
How much?
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S R T 9 yıl
1080p 120 hz 2.6mm
gayet hos monitor yapmıslar
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sharapnell 9 yıl

Bu nedirr yaaaa yuhh artıkk
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toz-koparan 9 yıl
tebrikler lg...
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djduke 9 yıl
süper yaw
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alperen_69 9 yıl
çok iyi 2010 led backligt ekranların yılı olacak tahminim 2012 -13 gibi de oledler sahneye çıkar
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