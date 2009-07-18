LG Android tabanlı ilk telefonunu yaz sonunda satışa sunabilir

Tam Boyutta Gör

Dokunmatik ekranlı akıllı telefon pazarının iddialı isimlerinden LG, Google öncülüğünde geliştirilen Android işletim sistemine sahip ilk modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Firmanın resmi internet sitesinde yer alan bazı bilgilere göre Android tabanlı ilk model, GW620 kod adını taşıyor. 480x320 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olacağı ifade edilen yeni modelin, 3G, HSPA ve WiFi bağlantılarına destek vereceği ayrıca QWERTY klavye (fiziksel mi sanal mı bilinmiyor) ile donatılacağı bildirilmekte.

Kamera detayları başta olmak üzere sahip olacağı diğer özellikler hakkında henüz herhangi bir bilginin açıklanmadığı LG GW620'nin yaz sonuna doğru satışa sunulacağı dolayısıyla telefona ait detaylı özelliklerin yakın zamanda gün ışığına çıkabileceği üzerinde duruluyor.

http://gsm.lge.com/html/gsm/LG-GW620.xml