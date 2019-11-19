LG, CLOi robotlarını çocuklarla test ediyor

Güney Koreli elektronik üreticisi LG Electronics, CLOi robotlarını (SNUH)Seul Ulusal Üniversitesi Hastanesi'nin çocuk merkezinde test ediyor. Uygulamanın amacı çocukların tıbbi bakımını daha iyi bir hale getirmekle beraber çocuklara duygusal destek vermek olarak söyleniyor.

CLOi robotlar, üç aylık denemenin bir parçası olarak yoğun bakım üniteleri ve ameliyathaneler dahil olmak üzere çeşitli yerlere yerleştirilecek. Hastanede toplam 25 CLOi robotunu test edecek olan LG Electronics; "CLOi robotları bu aşamada test edilecek ancak Seul Ulusal Üniversitesi Hastanesi ile robotların hastanede kalıcı olarak uygulanması için üç aylık deneme süresinin sonunda işbirliğini sürdürmeyi planlıyoruz." açıklamalarında bulundu.

5 inç LCD ekran ve Naver'in yapay zekaya sahip kişisel asistanı Clova ile donatılmış olarak hastaneye gönderilen CLOi robotları ayrıca çocuklara yönelik eğlence ve eğitim içeriğine sahiptir. 70 Koreli kitap yayıncısı tarafından sunulan 900 kitap içeren bir kütüphaneye sahip olan robotlar, Naver TV tarafından sunulan müzik, oyun, sesli kitap ve videoları da oynatabiliyor.

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LG Electronics, robotların çocuklar için hem bakıcı hem de arkadaş olmasını umduklarını söyledi. CLOi robotlarının rolü şimdilik duygusal destekle sınırlıdır ancak LG, SNUH hemşirelerin ve doktorların çalışmalarına yardımcı olacak daha fazla işlev eklemek istediklerini belirtiyor.

https://www.zdnet.com/article/lg-to-test-cloi-robots-in-childrens-hospital/