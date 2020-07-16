LG dünyanın en küçük Bluetooth modülünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Nesnelerin İnterneti ya da akıllı cihazlar olarak da tanımlayabileceğimiz sektörün gelişmesi ile birlikte Bluetooth bağlantısı hayati bir öneme sahip hale geldi. Bu bakımdan gelişti ve büyük yetenekler kazandı. Üreticiler şimdi de Bluetooth yongalarını daha küçük hale getirmeye çalışıyor.

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LG’nin tasarladığı yeni Bluetooth Low Energy yongası 6mm x 4mm boyutlara sahip ve bir önceki nesilden yüzde 75 daha küçük. Buna rağmen bağlantı performansında da yüzde 30 civarında bir artış söz konusu.

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LG yeni yongasında radyo frekans sinyal tasarımını optimize ettiğini belirtiyor. Bunun için direnç, indüktör, iletişim modülü gibi 20’den fazla bileşene yer verilmiş. Yine de çok küçük bir alana sığdırmayı başarmış. Ayrıca sinyal çakışmalarının da önüne geçilmiş.

Küçülen boyutlar sayesinde enerji verimliliği de kazanan Bluetooth yongası akıllı aydınlatma sistemleri, akıllı ses sistemleri, akıllı otomobiller gibi pek çok cihaza hayat verecek. Ayrıca WiFi ile kombine yongalarda da yer alacak.

https://www.gizmochina.com/2020/07/15/lg-announces-the-smallest-ever-bluetooth-ble-module-designed-for-iot/

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