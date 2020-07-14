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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LEGO yakında NES seti piyasaya sürecek

    LEGO NES konsol seti toplamda 2646 parçadan oluşuyor ve 18 yaş üzerine hitap ediyor. Uzun süreli eğlence vaadeden LEGO NES seti bu bakımdan biraz pahalı olacak.
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LEGO yakında NES seti piyasaya sürecek

    Bugüne kadar pek çok dizi, sinema veya ikonik içeriklere yönelik setleri ile gördüğümüz LEGO şimdi de retro konsollara el atıyor. Yakın dönemde NES konsolu için özel bir set piyasaya sürülecek.

    LEGO NES neler sunuyor?

    Aslında LEGO'nun Nintendo ile iş birliği yaparak hazırladığı Super Mario elektronik set bu konuda ipuçları veriyordu. Firmanın konsollara yönelik hamlesi gecikmedi.

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    LEGO tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre tam bir NES seti bizi bekliyor. Yani NES konsolu, kartuşu, kontrolcüsü, televizyonu ve hatta Super Mario oyunu da ekranda bir şekilde set içerisinde yer alıyor.

    LEGO NES seti toplamda 2646 parçadan oluşuyor ve 18 yaş üzerine hitap ediyor. Bu bakımdan biraz üst seviye ve zaman alıcı bir set diyebiliriz. Ekranda dilediğiniz Super Mario sahnesini de oluşturmanız mümkün. Ayrıca televizyonun yan kısmında bir çark mekanizması ile Mario’yu hareket ettirebiliyorsunuz.

    LEGO NES seti için henüz bir çıkış tarihi veya fiyatı belirtilmedi ancak kaynaklar 229 Avro veya 250$ şeklinde bir beklenti içerisinde. Bu bakımdan ülkemizde de 2000TL üzeri fiyatlar görmemiz mümkün.

    LEGO yakında NES seti piyasaya sürecek
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    https://www.engadget.com/lego-nintendo-nes-console-set-132354763.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    creation5 2 sa.
    legodan çok vergi almıyoruz o zaman 250usd fiyat 2000 lira civarına geliyosa makul
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