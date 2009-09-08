LG Etna Android IFA'da ortaya çıktı

Yıl sonuna kadar 3 adet Android tabanlı mobil telefonu piyasaya süreceğini açıklayan LG'nin Etna Android kod adını verdiği ilk Android tabalı mobil telefonu dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da Vodafone'un standında ortaya çıktı.

Sürgülü QWERTY klavyeye sahip olan Etna, 3 inçlik dokunmatik ekrana ve 5 megapiksellik kameraya sahip. LG tarafından cihazın teknik bilgileri tam olarak açıklanmazken, Etna'nın 3G, GPS, Wi-Fi bağlantı kabiliyetlerine sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Vodafone standında sergilendiği için Almanya'da Vodafone tarafından piyasaya sürülmesi muhtemel olan Etna Android'in LG'nin açıklamaları dikkate alınırsa önümüzdeki çeyrek içersinde kullanıcıyla buluşması gerekiyor.

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Kaynak: Chip.de