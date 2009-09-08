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LG Etna Android IFA'da ortaya çıktı

9 yıl
10,8b
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7
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Yıl sonuna kadar 3 adet Android tabanlı mobil telefonu piyasaya süreceğini açıklayan LG'nin Etna Android kod adını verdiği ilk Android tabalı mobil telefonu dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da Vodafone'un standında ortaya çıktı.

Sürgülü QWERTY klavyeye sahip olan Etna, 3 inçlik dokunmatik ekrana ve 5 megapiksellik kameraya sahip. LG tarafından cihazın teknik bilgileri tam olarak açıklanmazken, Etna'nın 3G, GPS, Wi-Fi bağlantı kabiliyetlerine sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Vodafone standında sergilendiği için Almanya'da Vodafone tarafından piyasaya sürülmesi muhtemel olan Etna Android'in LG'nin açıklamaları dikkate alınırsa önümüzdeki çeyrek içersinde kullanıcıyla buluşması gerekiyor.

LG Etna Android IFA'da ortaya çıktı
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Kaynak: Chip.de


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laerrof 9 yıl
o nasıl bir klavye ya arkadaş hesap makinesine değil cep telefonuna klavye yaptığını unutma
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Figure 9 yıl

laerrof

o nasıl bir klavye ya arkadaş hesap makinesine değil cep telefonuna klavye yaptığını unutma



Artık gözünün üstünde kaşı var diye yargılamaya başladınız. Her cihazda olan QWERTY klavyelerden biri işte.
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HaManN. 9 yıl
OS problemi tamam bir tek ekran boyutu kaldi.Onuda aşsalar güzel olacak.

Birde cok oval hatlara sahip cihaz olmus pek begenmedim.Bl40 ta cok keskin ama..
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