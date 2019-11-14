LG kadınlara yönelik, aksesuar şeklinde giyilebilir cihazlar geliştiriyor

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LG sadece şık akıllı saatler değil, aynı zamanda yerleşik kamera ve kulaklıklarla donatılmış akıllı kolyeler ve zincirler de dahil olmak üzere kadınlar için giyilebilir cihazlardan oluşan bir seri geliştiriyor.

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Kadınları etkileyebilecek bir ürün serisi geliyor

Gittikçe büyüyen giyilebilir teknolojiler pazarı, elektronik üreticilerine belirli gruplar için tasarım yapma imkanı veriyor. Giyilebilir cihazların çoğu kadınlar ve erkekler için uygun olsa da LG sadece kadınlara yönelik, aksesuar olarak da kullanılabilecek bir seri yapmayı planlıyor. Mücevherlerle süslenecek olan bu giyilebilir cihazların, kadınların ilgisini çekeceğini söylemek mümkün.

Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'ne tescil ettirilen yeni LG patentlerinde, ik olarak piyasadaki tüm modellerden daha zarif bir akıllı saat modeli görüyoruz.

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İkinci patentte bir elektrokardiyogram alabilen, kalp atış hızını ve kan şekerini ölçebilen akıllı bir kolye olduğu görülüyor. Ön kısmının ise Swarovski kristalleriyle kaplı olduğu belirtilmiş.

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Üçüncü patentte ise, çeşitli sensörlerin entegre edildiği çıkarılabilir bir modüle sahip olan bir kolye görüyoruz.

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Bir sonraki LG patentideki cihaz, aynı zamanda boynuna takılmak üzere tasarlanmış ve akıllı telefona bağlanabilen ve fotoğraf çekebilen bir kamera barındırıyor.

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Bu patentte ise, kolye şeklinde tasarlanmış ve kullanılmadığında mıknatısla sabitlenmiş bir çift kulaklıklık mevcut.

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Şirketin planlarında son olarak, Swarovski tasarımı ve kristalleri sayesinde kulağı süsleyen bir kulaklık patentini görüyoruz.

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https://nl.letsgodigital.org/wearables-smartwatches/lg-dames-smartwatch-camera-halsketting/?utm_source=ixbtcom