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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cinsiyetçilikle suçlanan Goldman Sachs bankası, Apple Card limitlerini gözden geçirecek

    Geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan Apple Card'la ilgili olarak kadınlara daha az limit verildiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Goldman Sachs bankası konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Cinsiyetçilikle suçlanan Goldman Sachs bankası, Apple Card limitlerini gözden geçirecek
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    Birkaç gün önce sizlere duyurduğumuz üzere Apple Card'ların limit belirleme işlemlerinde cinsiyetçilik yapıldığı ve kadınlara daha az limit verildiği iddiaları öne çıkmış ve Goldman Sachs bankası hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ünlü yatırım bankası yaptığı açıklamayla birlikte kullanıcıların Apple Card limitlerini yeniden değerlendirmeye alacaklarını açıkladı.

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    Goldman Sachs: Sorun cinsiyetçilik değil

    New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'nın konuyla ilgili olarak başlattığı soruşturmaya, Goldman Sachs bankasının CEO'su Carey Halio'nun cevabı, Apple Card limitlerinin belirlenmesinde sorunun cinsiyetçilik olmadığı yönünde. Şirketten yapılan açıklamada ise Apple Card kullanıcılarının kredi puanlarının yeniden değerlendirilmesi için Goldman Sachs destek departmanıyla iletişim kurmaları isteniyor.

    Apple Card limitlerinin belirlenmesinin gizli bir algoritmayla yapıldığı belirtilirken, Apple tarafından ise konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmış değil. Tüm bu cinsiyetçilik ve ayrımcılık iddiaları ise evli bir çiftin konuyu Twitter'da gündeme getirmesinden sonra yaşandığını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.gsmarena.com/goldman_sachs_to_review_apple_card_credit_limit_decision_process_-news-40067.php Yorum Yaz
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