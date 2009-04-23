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LG KC910 Renoir'e pembe renk seçeneği eklendi

10 yıl
42,7b
1
25
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG KC910 Renoir'e pembe renk seçeneği eklendi
Tam Boyutta Gör

2008 yılının kasım ayında Avrupa pazarına iddialı bir giriş yapan LG KC910 Renoir modeline, pembe renk seçeneği eklendiği internette ortaya çıktı. Bayan kullanıcıların da ilgisini çekerek mevcut talebi arttırmaya çalışan LG Mobile'ın, telefonun teknik özelliklerinde herhangi bir değişikliğe gitmediği belirtiliyor.

Teknik detayları sizler için bir kez daha kısaca özetleyecek olursak dört band GSM / iki band HSDPA desteği, 3.0 inç WQVGA 262.144 renk dokunmatik TFT ekran, hareket sensörü, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, 8 MP kamera, otomatik odaklama, VGA çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı, WI-FI, A-GPS, Bluetooth v2.0, TV çıkışı ve 1000 mAh'lık batarya göze çarpıyor.

Telefonun ilk olarak İngiltere'de satılacağı düşünülürken diğer ülkelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı olmasını diliyoruz.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
HSDPA desteği: Var
EDGE desteği: Var
Boyut ve ağırlık: 107.8 x 55.9 x 14 mm / 114 gram
Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk, dokunmatik TFT
Bellek: 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 8.0 Megapiksel, Schneider Kreuzhach lens, otomatik odaklama, yüz algılama teknolojisi, xenon flaş
Video kaydı: 640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
WI-FI: Var, 802.11 b/g
Bluetooth: Var, v2.0, A2DP
A-GPS: Var
TV out: Var
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (264 saate kadar bekleme; 3 saate kadar konuşma süresi)


http://blog.phoneslimited.co.uk/2009/04/11/lg-kc910-pink-review-lg-renoir-pink-kc910-renoir-pink-review/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar spr telefn sizlere öneririm
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sertacaygun 10 yıl
Bayan odaklı haliyle. Ama büyük bir bayan içn.
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bluENight 10 yıl
LG için şimdi sağlam bi konuşurdum ama neyse.... Tenezzül edip ülkeye telefonu getirmiyorlar dalga geçer gibi pempe rengini üretiyorlar. umarım TR de SE dan beter olursun LG....
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vizi 10 yıl
donanimhaber'e bir sorum var. türkiye'de bir türlü beceriksiz LG yöneticileri tarafından piyasaya çıkarılmayan bir telefonun yeni çıkacak olan pembe renginin haberinin ne önemi var? piyasada bu telefondan yok türkiye'de topu topu 10 kişide var ve sadece yurtdışından getirtiliyor ve garantisiz satılıyor.boş yere lg reklamı yapmaya gerek yok.reklam yapılsa da ortada alacak telefon yok.
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..Knight.. 10 yıl
Orjinalden alıntı: vizi

donanimhaber'e bir sorum var. türkiye'de bir türlü beceriksiz LG yöneticileri tarafından piyasaya çıkarılmayan bir telefonun yeni çıkacak olan pembe renginin haberinin ne önemi var? piyasada bu telefondan yok türkiye'de topu topu 10 kişide var ve sadece yurtdışından getirtiliyor ve garantisiz satılıyor.boş yere lg reklamı yapmaya gerek yok.reklam yapılsa da ortada alacak telefon yok.


Elimizden geldiğince dünyadan gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Renoir konusundaki tepkilerinizi anlayabiliyorum.
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UFO123 10 yıl

Orjinalden alıntı: vizi

donanimhaber'e bir sorum var. türkiye'de bir türlü beceriksiz LG yöneticileri tarafından piyasaya çıkarılmayan bir telefonun yeni çıkacak olan pembe renginin haberinin ne önemi var? piyasada bu telefondan yok türkiye'de topu topu 10 kişide var ve sadece yurtdışından getirtiliyor ve garantisiz satılıyor.boş yere lg reklamı yapmaya gerek yok.reklam yapılsa da ortada alacak telefon yok.



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III I II III I I 10 yıl
@Figure
"Her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı olmasını diliyoruz. "
demesi beni düşündürdüde XD
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..Knight.. 10 yıl
Orjinalden alıntı: erhanmehmet

@Figure

"Her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı olmasını diliyoruz. "

demesi beni düşündürdüde XD


Telefonun kamera tasarımı KC910i'yi andırdığı için böyle bir yorumda bulundum.

Haberin ortaya çıktığı sitede ise telefon KC910 olarak geçiyor.

phoneslimited.co.uk/...

KC910i, kamera tasarımında yapılan değişikliklerle KC910'dan ayrılıyordu.
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TexasRanger 10 yıl
siyah rengini kullanana kullana kör koduk zaten , iyi olmuş pempe sinin geldiği
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III I II III I I 10 yıl
tipi pek iyi degil ama kamera ve videosu verilen degerler dogruysa süper
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marikanwap 10 yıl
Bayan kullanıcıları çekmek için çıkarılmış sanırım pembe renk ama bu renkle çok oyuncağımsı duruyor...
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visceroid 10 yıl

Orjinalden alıntı: erhanmehmet

tipi pek iyi degil ama kamera ve videosu verilen degerler dogruysa süper


Pembe olmamış
Kullanan birisi olarak evet değerler onlar..
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