LG KC910 Renoir'e pembe renk seçeneği eklendi

2008 yılının kasım ayında Avrupa pazarına iddialı bir giriş yapan LG KC910 Renoir modeline, pembe renk seçeneği eklendiği internette ortaya çıktı. Bayan kullanıcıların da ilgisini çekerek mevcut talebi arttırmaya çalışan LG Mobile'ın, telefonun teknik özelliklerinde herhangi bir değişikliğe gitmediği belirtiliyor.
Teknik detayları sizler için bir kez daha kısaca özetleyecek olursak dört band GSM / iki band HSDPA desteği, 3.0 inç WQVGA 262.144 renk dokunmatik TFT ekran, hareket sensörü, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, 8 MP kamera, otomatik odaklama, VGA çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı, WI-FI, A-GPS, Bluetooth v2.0, TV çıkışı ve 1000 mAh'lık batarya göze çarpıyor.
Telefonun ilk olarak İngiltere'de satılacağı düşünülürken diğer ülkelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı olmasını diliyoruz.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
HSDPA desteği: Var
EDGE desteği: Var
Boyut ve ağırlık: 107.8 x 55.9 x 14 mm / 114 gram
Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk, dokunmatik TFT
Bellek: 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 8.0 Megapiksel, Schneider Kreuzhach lens, otomatik odaklama, yüz algılama teknolojisi, xenon flaş
Video kaydı: 640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
WI-FI: Var, 802.11 b/g
Bluetooth: Var, v2.0, A2DP
A-GPS: Var
TV out: Var
Batarya: 1000 mAh lityum iyon (264 saate kadar bekleme; 3 saate kadar konuşma süresi)
http://blog.phoneslimited.co.uk/2009/04/11/lg-kc910-pink-review-lg-renoir-pink-kc910-renoir-pink-review/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elimizden geldiğince dünyadan gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Renoir konusundaki tepkilerinizi anlayabiliyorum.
"Her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı olmasını diliyoruz. "
demesi beni düşündürdüde XD
Telefonun kamera tasarımı KC910i'yi andırdığı için böyle bir yorumda bulundum.
Haberin ortaya çıktığı sitede ise telefon KC910 olarak geçiyor.
phoneslimited.co.uk/...
KC910i, kamera tasarımında yapılan değişikliklerle KC910'dan ayrılıyordu.
Pembe olmamış Kullanan birisi olarak evet değerler onlar..