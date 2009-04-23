LG KC910 Renoir'e pembe renk seçeneği eklendi

Tam Boyutta Gör

2008 yılının kasım ayında Avrupa pazarına iddialı bir giriş yapan LG KC910 Renoir modeline, pembe renk seçeneği eklendiği internette ortaya çıktı. Bayan kullanıcıların da ilgisini çekerek mevcut talebi arttırmaya çalışan LG Mobile'ın, telefonun teknik özelliklerinde herhangi bir değişikliğe gitmediği belirtiliyor.

Teknik detayları sizler için bir kez daha kısaca özetleyecek olursak dört band GSM / iki band HSDPA desteği, 3.0 inç WQVGA 262.144 renk dokunmatik TFT ekran, hareket sensörü, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, 8 MP kamera, otomatik odaklama, VGA çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı, WI-FI, A-GPS, Bluetooth v2.0, TV çıkışı ve 1000 mAh'lık batarya göze çarpıyor.

Telefonun ilk olarak İngiltere'de satılacağı düşünülürken diğer ülkelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı olmasını diliyoruz.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)

HSDPA desteği: Var

EDGE desteği: Var

Boyut ve ağırlık: 107.8 x 55.9 x 14 mm / 114 gram

Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk, dokunmatik TFT

Bellek: 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 8.0 Megapiksel, Schneider Kreuzhach lens, otomatik odaklama, yüz algılama teknolojisi, xenon flaş

Video kaydı: 640x480@30 FPS / 320x240@120 FPS

FM radyo: Var, RDS desteği

WI-FI: Var, 802.11 b/g

Bluetooth: Var, v2.0, A2DP

A-GPS: Var

TV out: Var

Batarya: 1000 mAh lityum iyon (264 saate kadar bekleme; 3 saate kadar konuşma süresi)

http://blog.phoneslimited.co.uk/2009/04/11/lg-kc910-pink-review-lg-renoir-pink-kc910-renoir-pink-review/