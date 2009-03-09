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LG KP500 Cookie'nin yeni varisi S-Class arayüzüyle ortaya çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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knight
Haber Editörü
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LG KP500 Cookie'nin yeni varisi S-Class arayüzüyle ortaya çıktı
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Mobil Dünya Kongresi'nde üzerinde uzun süre çalışarak geliştirdikleri üç boyutlu S-Class arayüzünü ve bu arayüzü kullanan yeni cep telefonlarını tanıtan LG Mobile, KP500 Cookie modeli üzerinde de bazı değişikliklere gitme kararı aldı. KP500'ün ülkemizde kısa süre önce satışa sunulduğunu hatırlatalım.

Cooky olarak isimlendirilen KP500'ün yeni varisine HSDPA şebekesi desteği, S-Class arayüzü, 3D grafik çipi, TV alıcısı ( T-DMB), tv çıkışı ve hareket sensörü eklendiği ifade ediliyor. Telefonun beyaz, pembe ve siyah renk seçenekleriyle 590.000 Won (~300 Euro) civarında Kore pazarında ortaya çıkması beklenirken diğer ülkeler için herhangi bir açıklama yapılmadı.


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freezoneee 10 yıl
Bence Güzel bir gelişme . LG dünya'ya ayak uyduruyor . Nokia ve Samsung dişli rakipler olsa da, bir telefondan fazlasını verebilme konusunda çok başarısızlar. LG bu durumda hep bir adım önce olmuştur. Ondan dolayı da KP500 yeniden dizayn etmişler. Bu hali ile bize gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama böyle yenilikler güzel gelişmeler. LG son zamanlarda güzel telefon üretmeye başladı .LG başarılarının devamını bekliyoz :)

Orjinalden alıntı: ..Knight..




Mobil Dünya Kongresi'nde üzerinde uzun süre çalışarak geliştirdikleri üç boyutlu S-Class arayüzünü ve bu arayüzü kullanan yeni cep telefonlarını tanıtan LG Mobile, KP500 Cookie modeli üzerinde de bazı değişikliklere gitme kararı aldı. KP500'ün ülkemizde kısa süre önce satışa sunulduğunu hatırlatalım.


Cooky olarak isimlendirilen KP500'ün yeni varisine HSDPA şebekesi desteği, S-Class arayüzü, 3D grafik çipi,


TV alıcısı (


T-DMB), tv çıkışı ve hareket sensörü eklendiği ifade ediliyor. Telefonun beyaz, pembe ve siyah renk seçenekleriyle 590.000 Won (~300 Euro) civarında Kore pazarında ortaya çıkması beklenirken diğer ülkeler için herhangi bir açıklama yapılmadı.



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altinok 10 yıl
Lg 500 cookie Turkcell extra'larda satılıyor.
Teknosalarda da satılıyor.
teknosa.com/...
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Vuze 10 yıl
tv olayı gerçekten güzel bir olay ancak bakalım ülkemizde fiyatı ne olacak haber için teşekkürler
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1759 10 yıl
3 boyutlu arayüz ilk izledigimde hayran kalmıştım sonra ne olduysa tüm fikrim değişti neden bilmioyrum çok çocukca geliyor bana lg'nin en güzel telefonu renoir
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