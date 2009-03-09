LG KP500 Cookie'nin yeni varisi S-Class arayüzüyle ortaya çıktı

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Mobil Dünya Kongresi'nde üzerinde uzun süre çalışarak geliştirdikleri üç boyutlu S-Class arayüzünü ve bu arayüzü kullanan yeni cep telefonlarını tanıtan LG Mobile, KP500 Cookie modeli üzerinde de bazı değişikliklere gitme kararı aldı. KP500'ün ülkemizde kısa süre önce satışa sunulduğunu hatırlatalım.

Cooky olarak isimlendirilen KP500'ün yeni varisine HSDPA şebekesi desteği, S-Class arayüzü, 3D grafik çipi, TV alıcısı ( T-DMB), tv çıkışı ve hareket sensörü eklendiği ifade ediliyor. Telefonun beyaz, pembe ve siyah renk seçenekleriyle 590.000 Won (~300 Euro) civarında Kore pazarında ortaya çıkması beklenirken diğer ülkeler için herhangi bir açıklama yapılmadı.