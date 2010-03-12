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LG Mobile cephesinden kısa kısa; 8 yeni model Hollanda'da ortaya çıktı

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın birbirinden yeni modelleri Hollanda'da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi ünvanını taşıyan LG Mobile'ın birbirinden dikkat çeken 8 yeni modeli Hollanda'da teknoloji severlere merhaba dedi.

Bir kaç gün önce dokunmatik ekranlı GS290 Cookie Fresh'i tanıtarak başarılı satış rakamlarına ulaşan Cookie ailesini genişleten LG, Cookie Music ile rekabeti hız kesmeksiniz sürdürüyor. Cookie Music'in teknik özelliklerine kısaca göz gezdirdiğimizde yeni telefonun ailenin diğer üyelerine kıyasla bir adım önde olduğunu söylersek pek de yanlış sayılmaz. Kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabilen Cookie Music, 3.0 inç (~7.62 cm) boyutunda - 240x400 piksel çözünürlüğünde (QWVGA) dokunmatik ekran, 3.5 mm'lik jak girişi, Dolby Mobile desteği, 5.0 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma, 4 GB dahili flash bellek ve 32 GB'a kadar microSD kart girişi özelliklerini bünyesinde barındırmakta. Eğer LG, Cookie ailesinde uyguladığı fiyat politikasını benimsemeye devam ederse Cookie Music, cep telefonu seçiminde kararsız kalanlara güzel bir alternatif olabilir.

 



LG Mobile cephesinden kısa kısa; 8 yeni model Hollanda'da ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

(LG Cookie Music)

 

Hollanda'da sergilenen cep telefonlarından bir diğeri GT405, Cookie Music ile benzer şekilde HSDPA şebekesini destekliyor ve 3.0 inç (~7.62 cm) boyutunda dokunmatik ekran barındırıyor, telefonun yanındaki özellik listesinde ekran çözünürlüğüne ilişkin herhangi bir detay bulunmamakta, tahminimizce 240x400 piksel (WQVGA) olabilir. Anın yakalanması için telefonda 5.0 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera yeterli görülmüş; kameraya ek olarak otomatik odaklama özelliği eşlik ediyor. Bluetooth bağlantısı veya microUSB 2.0 portu aracılığıyla bilgisayarla veri alışverişi gerçekleştirebilen model ayrıca son günlerde sıkça karşımıza çıkan widgetlarla desteklenmiş.

LG Mobile cephesinden kısa kısa; 8 yeni model Hollanda'da ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

(LG GT405)

 

Alt segmentte konumlandırılan monoblok tasarımlı LG Jacquar 5'in bilinen özellikleri arasında 640x480 piksel (VGA) kamera ve microSD kart girişi yer alıyor. Jacquar 5, cep telefonlarını sadece iletişim aracı olarak gören ve düşük bütçe ayırmayı tercih eden tüketicilerin ilgisini çekebileceğini düşünüyoruz.

 

LG Mobile cephesinden kısa kısa; 8 yeni model Hollanda'da ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

(LG Jacquar 5)

LG Pure, Jacquar 5'e göre üst segmentte konumlandırılmış bir model. Kızaklı dizayna sahip Pure, Cookie Music ve GT405 modellerinde olduğu gibi HSDPA şebekesini desteklemekte ve telefonun üzerinde 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer almakta.

LG Mobile cephesinden kısa kısa; 8 yeni model Hollanda'da ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

(LG Pure)

 

QWERTY klavyeli cep telefonlarına başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede rağbet olduğunu daha önce ifade etmiştik. Ülkemizde satışına devam edilen KS360'ın yeni varisi olarak nitelendirebileceğimiz KS365'in özellikleri ise şu şekilde: 2.4 inç 240x320 piksel LCD ekran, FM radyo ve 2 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera.

LG Mobile cephesinden kısa kısa; 8 yeni model Hollanda'da ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

(LG KS365)

 

LG'nin Viewty Smile olarak isimlendirdiği dokunmatik ekranlı bu modelde de HSDPA şebekesi desteği ile 5 megapiksel CMOS kameranın bulunduğu yetkililerce söyleniyor.



(LG Viewty smile)

 

Kadın kullanıcılara yönelik olduğu ifade edilen kızaklı ve pembe renkli GU230, 2.2 inç (~5.5 cm) boyutlu LCD ekran, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve arttırılabilir bellek özellikleriyle öne çıkıyor.

LG Mobile cephesinden kısa kısa; 8 yeni model Hollanda'da ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

(LG GU230)

 

Jacquar 5 ile benzer şekilde monoblok tasarımlı GM205, Dolby Mobile desteğini arkasına almış. Telefonda stereo hoparlör, mini woofer, 2 megapiksel kamera, arttırılabilir bellek gibi özelliklerden söz edilmekte.


(LG GM205)

Ortaya çıkan 8 yeni modelin diğer teknik özellikleri, fiyat seviyeleri ve ne zamandan itibaren satışa başlanacakları belirsizliğini korumakta.

Kaynak 1
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oRHaN07 9 yıl
gt350 çıkmayacakmı daha ya:S
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El Fuego 9 yıl
raflarda daha fazla yer kaplasin mantigina yenik dusen, cogu ikinci sinif ve gereksiz islere bir ornek daha...

stereo ve woofer li cihaz ayri. adam gibi muzik telefonu az zaten.
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sotoxs 9 yıl
dik köşeler ve geniş yuvarlak hatlar hoş durmuyor. çerçeve kesişim oranları açısından, x3 veya 5800 yerine 6300 tercih ederim. abartısız, oranları daha iyi.
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cssbaycelebi 9 yıl
lg den iyi bir çıkış beklerdim.
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fantomasds 9 yıl
Lg menülerinin kolaylığı ile hoşuma giden bir telefon. Nokia, Samsung menüleri kullanışlılıktan uzak. Nokia telefonu olan bir arkadaşa bluetooth ile veri aktardım. Kendisine gelen verileri bulamadı. Özellikle Nokia fiyat performans özürlü. Şu zamanda hala hafıza kartı desteği olmayan telefonları 200 tlye yaklaşan rakamlara satabiliyor. Ayıp oluyor. Siyah beyaz ekranlı telefon üretmekde ayrı bir tüketiciye karşı saygısızlık.
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leventalpsal 9 yıl
Ben de GM205 'in eski versiyonu olan GM200 var, 2 stereo hoparlörün dışında arka tarafında subwoofer'i da var, ve ses çıkışı tek kelimeyle ohannesburger. Antensiz radyosu da artısı. Ama gerisi sıradan, hatta mesaj yazarken hafif tuş takılmaları oluyor uyuz ediyor insanı
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ten_don 9 yıl

leventalpsal

Ben de GM205 'in eski versiyonu olan GM200 var, 2 stereo hoparlörün dışında arka tarafında subwoofer'i da var, ve ses çıkışı tek kelimeyle ohannesburger. Antensiz radyosu da artısı. Ama gerisi sıradan, hatta mesaj yazarken hafif tuş takılmaları oluyor uyuz ediyor insanı

yapma be hoca(: bende hediye olarak bir tane bakıyordum ama ne eskisinde ne yenisinde tasarımı kotaramamışlar..
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leventalpsal 9 yıl
Sanki LG'de bir zamanlar Nokia'nın yaptığı gibi model spam olayına girmiş gibi geldi bana. Gerçi o zamanlar Nokianın modellerinin çoğu birbirine çok yakın modellerdi, aynı telefonu çok az değişikliklerle 5 farklı model olarak satardı. Neyseki LG'nin bu modellerinin hepsi birbirinden farklı.
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umtyilmz 9 yıl
LG GT405 hoşuma gitti


LG nin SAMSUNG u geçerek, cep telefonu pazarında 2. olma hedefleri vardı. Bakalım neler olacak ?
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