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LG Mobile, KM900 Arena modeline pembe renk seçeneği ekledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,2b
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1
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile, KM900 Arena modeline pembe renk seçeneği ekledi
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LG Mobile, KM900 Arena modeline pembe renk seçeneği ekledi
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LG Mobile, bayan kullanıcıları da düşünüyor olacak ki ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2009) teknoloji severlerin huzuruna çıkarılan KM900 Arena'ya pembe renk seçeneği ekledi.

Güney Koreli firma daha önce KP500 ve KC910 Renoir'de de pembe renk seçeneğini sunduğunu hatırlatalım. Telefonun özelliklerini sizler için kısaca özetleyecek olursak dörtband GSM, HSDPA şebekesi desteği, 3.0 inç 800x480 piksel 16 milyon renk TFT ekran, hareket sensörü, 8 GB dahili bellek, microSD desteği, 5 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720x480@30 FPS video kaydı, WI-FI, A-GPS, tv çıkışı, Bluetooth, FM radyo dikkatlerden kaçmıyor.

Telefon, Orange tarafından 2 yıllık sözleşme dahilinde (aylık 30 pound) satılıyor.

 


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opentelcl44 10 yıl
telefon almanyada debitel tarafından yıne 2 yıllık sozlesme ıle aylık 15euroya satılıyor.
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