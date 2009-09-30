LG Mobile'dan dünyanın en kompakt 3'' dokunmatik ekranlı telefonu; GD510 Pop

LG Mobile'ın, KE850 Prada ile başlayan dokunmatik ekranlı cep telefonu serüveni KP500 Cookie'yle devam etmiş; Güney Koreli firma dünya çapında 7 milyonun üzerinde Cookie satışı gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Anlaşılan LG Mobile, satış başarısını devam ettirmek istiyor ki bugün teknoloji meraklılarının huzuruna GD510 Pop modelini çıkardı.

Dünyanın en kompakt 3 inç (~7.62 cm) dokunmatik ekranlı telefonu olarak lanse edilen GD510'nin ön yüzünde yalnızca tek tuşun konumlandırıldığını görüyoruz. Konumlandırılan tuş, menüye giriş, gelen çağrıları yanıtlama / reddetmeye yarıyor. Cookie'de olduğu gibi 240x400 piksel (QWVGA) ekrana sahip telefonun kamerası 3 megapiksel çözünürlüğünde. Telefonda verilerin depolanması için ise 8 GB'lık dahili bellek yeterli görülmüş.

LG GD510 Pop'ın daha detaylı teknik özellikleri ile fiyatı belirsizliğini korurken telefonun Avrupa'da çıkış tarihi ekim ayının ortası olarak gösterildi. LG'nin tanıtım esnasında üzerinde durmadığı güneş panelinin opsiyonel olarak satılıp satılmayacağı ise merak konusu.

http://www.lge.com/about/press_release/detail/22012.jhtml#