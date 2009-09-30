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LG Mobile'dan dünyanın en kompakt 3'' dokunmatik ekranlı telefonu; GD510 Pop

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
35,4b
1
30
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın, KE850 Prada ile başlayan dokunmatik ekranlı cep telefonu serüveni KP500 Cookie'yle devam etmiş; Güney Koreli firma dünya çapında 7 milyonun üzerinde Cookie satışı gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Anlaşılan LG Mobile, satış başarısını devam ettirmek istiyor ki bugün teknoloji meraklılarının huzuruna GD510 Pop modelini çıkardı.

Dünyanın en kompakt 3 inç (~7.62 cm) dokunmatik ekranlı telefonu olarak lanse edilen GD510'nin ön yüzünde yalnızca tek tuşun konumlandırıldığını görüyoruz. Konumlandırılan tuş, menüye giriş, gelen çağrıları yanıtlama / reddetmeye yarıyor. Cookie'de olduğu gibi 240x400 piksel (QWVGA) ekrana sahip telefonun kamerası 3 megapiksel çözünürlüğünde. Telefonda verilerin depolanması için ise 8 GB'lık dahili bellek yeterli görülmüş.

LG GD510 Pop'ın daha detaylı teknik özellikleri ile fiyatı belirsizliğini korurken telefonun Avrupa'da çıkış tarihi ekim ayının ortası olarak gösterildi. LG'nin tanıtım esnasında üzerinde durmadığı güneş panelinin opsiyonel olarak satılıp satılmayacağı ise merak konusu.


http://www.lge.com/about/press_release/detail/22012.jhtml# Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar kutu içeriğinde neler var bide kutu içinde solar panel (güneş paneli) varmı yardımcı olun ne olur donma oluyormu??
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empire1234 8 yıl
arkadaşlar telefon gayet iyi.kamerası muadillerine göre(5800 fln)gayet iyi çekimler yapıyor.usb li şarj ise çok hoş.herkese tavsiye ederim.
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DH Misafiri 8 yıl
aa. bende almayı düşünüyorum lütfwen detaylı bilgi ve fiyat weirimisnz lütfen almalımıyım samsung starmı lg gd510 mu ?? lütfen arkadaşalr yardım!!!
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DH Misafiri 9 yıl
ürünü teslim aldım ve inceleme yaptım. telefonun dokunmatiği i phone kadar olmasa da samsung star s-5233'den çok daha iyi. lg bu telefonla uzun süre uğraşmış gibime geliyor. nokia'dan lg'ye geçiş yapınca insan haliyle ilk başta alışamıyor. fakat bu durum sadece max. 2 saat sürüyor. telefonun şarj süresi de gayet iyi. ilk gün şarjı bitmedi 2. gün bitti. bilgisayardan da şarj oluyor. sony bravia televizyonlara uyum sağlıyor. (kendim usb girişinden taktım denedim) telefonun kendi hafızası 40-41 mb. fakat hafıza kartı desteği ile 16 gb'a kadar çıkabiliyor. paket içeriğinde bir adet usb kablosu, telefon, kulaklık, ve şarj adaptörü var. şarj adaptörü bildiğimiz nokia adaptörleri gibi değil. şarj makinasına usb kablosunu takıp, ondan sonra prize takıyorsunuz. bu adaptör size mp4 çalarlarınız için de çözüm olur. mesela mp4 çalarınızla bilgisayar olmayan bir yere gittiğinizde bu aleti kullanabilirsiniz. kamerası samsung s5233 gibi. flaş yok fakat makro var. gayet güzel resimler çekebiliyor. (3.15 mp) 3g yok fakat internet hızı gerçekten çok güzel. fakat wifi yok. internet paketleri ile halledebilirim diyorsanız internet hızı gerçekten çok güzel. telefonda tek tuş bulunması telefonda çok şık duruyor. sonuç olarak lg pop gd 510 gerçekten büyük bir beğeni ile tavsiye edebileceğim bir telefon.
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DH Misafiri 9 yıl
ürünü vatan bilgisayarda inceleme fırsatı buldum. gerçekten gayet hoş ve zarif bir telefon. kamerası flaş özelliği olmamasına rağmen gayet iyi. hareket sensörünün olması ayrı bir + kazandırmış doğrusu. qwerty klavye de olabiliyor. ayrıca zaten iphone'nun dokunmatik tab'ini üreten firma da lg'dir. bu açıdan gayet güzel. ürünü dubai'den getirtiyorum. ürün türkiyede 360-380 tl arasında değişiklik gösteriyor. güneş panelinin olması hem ekonomik olarak hem de çevresel olarak çok güzel bir durum. çarşamba günü geliyor telefon. geldiğinde daha detaylı bir inceleme yapar ve sizlere aktarırım...
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DH Misafiri 9 yıl
fiyati ne bu telefonun,Burada 65 sterlin felan..hic de ilgi gormuyor..uc rengi var..
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tanak 10 yıl
solar panel güzel fikirmiş
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..Knight.. 10 yıl
LG GD510 Pop incelemesi (GSM Arena): gsmarena.com/...
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sertacaygun 10 yıl
Sade ve erkeksi... Nokia'nın geleceği zor görünüyor...
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bilgehan_de 10 yıl
Gayet hoş bir telefon..Adamlar yapıyorlar...Yapamayanlara laf atsanıza...
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ugacomtr 10 yıl
bu teli günese bırakırsak yazın sıcaktan çatlamaz mı yaw :( kurutmak icin tel koyulur güneşe :P
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Momo-Oz 10 yıl
çok dandik bi telefona benziyo
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