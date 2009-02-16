LG Mobile'dan yepyeni bir PDA yolda; GM730

Tam Boyutta Gör

LG Mobile'ın Barcelona'da tanıtmayı planladığı bazı telefonların bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Söylentiye göre tanıtımlar yarına sarkabilirdi ancak LG, bu konuda beklediğimizden hızlı davrandı ve yeni akıllı telefonu GM730'un lansmanını gerçekleştirdi.

Windows Mobile 6.1 Professional işletim sistemini kullanan GM730'da quadband GSM, dualband HSDPA ve HSUPA desteği sunulmuş. Firmanın yeni akıllı telefonunda 3.0 inç, 240x400 piksel dokunmatik ekran bulunuyor. GM730'un kuşkusuz en yenilikçi özelliği arayüzü. PDA'da KM900 Arena ile aynı üç boyutlu arayüz kullanılmış. (S-Class)

PDA'nın dahili belleğini microSD kartlar vasıtasıyla arttırabiliyoruz. Bağlantı alternatifleri arasında GPS, Bluetooth ve WI-FI'yi içeren GM730'un tüm teknik özellikleri netlik kazanmadı. Elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM (HSDPA / 850 / 900 / 1800 / 1900) /

EDGE desteği: Var

İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional

Boyut ve ağırlık: 109.8 x 56.5 x 11.9 mm / ?

Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 65.536 renk, dokunmatik TFT

Bellek: 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 5.0 Megapiksel

FM radyo: Var

Bluetooth: Var, v2.1

WI-FI: Var, 802.11b/g

GPS: Var

Batarya: ?