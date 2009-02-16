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LG Mobile'dan yepyeni bir PDA yolda; GM730

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21b
1
15
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'dan yepyeni bir PDA yolda; GM730
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LG Mobile'ın Barcelona'da tanıtmayı planladığı bazı telefonların bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Söylentiye göre tanıtımlar yarına sarkabilirdi ancak LG, bu konuda beklediğimizden hızlı davrandı ve yeni akıllı telefonu GM730'un lansmanını gerçekleştirdi.

Windows Mobile 6.1 Professional işletim sistemini kullanan GM730'da quadband GSM, dualband HSDPA ve HSUPA desteği sunulmuş. Firmanın yeni akıllı telefonunda 3.0 inç, 240x400 piksel dokunmatik ekran bulunuyor. GM730'un kuşkusuz en yenilikçi özelliği arayüzü. PDA'da KM900 Arena ile aynı üç boyutlu arayüz kullanılmış. (S-Class)

PDA'nın dahili belleğini microSD kartlar vasıtasıyla arttırabiliyoruz. Bağlantı alternatifleri arasında GPS, Bluetooth ve WI-FI'yi içeren GM730'un tüm teknik özellikleri netlik kazanmadı. Elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM (HSDPA / 850 / 900 / 1800 / 1900) /
EDGE desteği: Var
İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional
Boyut ve ağırlık: 109.8 x 56.5 x 11.9 mm / ?
Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 65.536 renk, dokunmatik TFT
Bellek: 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 5.0 Megapiksel
FM radyo: Var
Bluetooth: Var, v2.1
WI-FI: Var, 802.11b/g
GPS: Var
Batarya: ?


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bende var aldım (ınternettekiyorumlar uzerıne aldım) dokunmatıgı berbat ınsanı dokunmatıkten sogutuyor be lg arayuzu ıle windos mobile nın kı cakışıyo hıc onermıyorum ve bu telefonu satmak ıstedıgımde bana solemış oldukları fıyat ne dersınız sıce 100-180 tl ınsana kufur gıbı gelıyo ben aldım sızler almayın
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ArchLord 10 yıl
Evet gerçekten hoş görünüyor sadece görüntü yetmiyor. Diğer modellerinde işletim sistemi bence çok yavaştı umarım bu modelde iyileştirme olmuştur. Bu şekilde albenisi var gerçekten..
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TuRaN.z 10 yıl
Dizayn çok hoş olmuş yine, özellikleride güzel
...
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00x men00 10 yıl
güzele benziyo fiyatı uçar herhalde
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