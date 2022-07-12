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    LG'nin katlanabilir telefonu Rollable'dan yeni görüntüler geldi

    Uzun bir sessizliğin ardından LG Rollable'da yeni bir video geldi. 2021'de duyurulan LG'nin katlanabilir telefonu Rollable'ı iptal eden LG bu kararından vazgeçmiş görünüyor.
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    LG'nin katlanabilir telefonu Rollable'dan yeni görüntüler geldi
    Tam Boyutta Gör

    2021'in başlarında LG, yukarıda gösterildiği gibi LG Rollable modeline ilk kez bir bakış sundu. Cihaz, geleneksel form faktöründen ziyade daha geniş, daha tablet benzeri bir tuvale dönüştürebilen genişleyen bir ekrana sahipti. 

    LG'nin katlanabilir telefonu Rollable, bir videoda görüntülendi

    LG'nin Rollable modelini resmen tanıtmasından kısa bir süre sonra, projenin iptal edildiğini iddia eden bir rapor çıktı. LG, bu raporu reddetmiş olsada birkaç ay sonra, Rollable dahil tüm akıllı telefon işini kapattı ve tüm geliştirme aşamasındaki cihazları iptal etti.

    LG Rollable o zamandan beri çoğunlukla bir gizem olarak kaldı ve yalnızca LG'nin tek bir animasyonunda görüldü. Yakın bir zamanda paylaşılan video ise LG Rollable'ı çalışırken gösteriyor ve bize cihazın ekranını nasıl genişlettiğini gösteriyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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