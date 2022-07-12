LG'nin katlanabilir telefonu Rollable'dan yeni görüntüler geldi

2021'in başlarında LG, yukarıda gösterildiği gibi LG Rollable modeline ilk kez bir bakış sundu. Cihaz, geleneksel form faktöründen ziyade daha geniş, daha tablet benzeri bir tuvale dönüştürebilen genişleyen bir ekrana sahipti.
LG'nin katlanabilir telefonu Rollable, bir videoda görüntülendi
LG'nin Rollable modelini resmen tanıtmasından kısa bir süre sonra, projenin iptal edildiğini iddia eden bir rapor çıktı. LG, bu raporu reddetmiş olsada birkaç ay sonra, Rollable dahil tüm akıllı telefon işini kapattı ve tüm geliştirme aşamasındaki cihazları iptal etti.
LG Rollable o zamandan beri çoğunlukla bir gizem olarak kaldı ve yalnızca LG'nin tek bir animasyonunda görüldü. Yakın bir zamanda paylaşılan video ise LG Rollable'ı çalışırken gösteriyor ve bize cihazın ekranını nasıl genişlettiğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...