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LG P950'nin XML dosyası yayınlandı; Android işletim sistemli bir model üzerinde çalışılıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,1b
1
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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HTC, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, Huawei, Alcatel firmalarının yanısıra Güney Koreli LG Mobile'ın da dikkatini çeken ve gün geçtikçe popülerliği artan Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan yeni bir model yolda olabilir.

Geçtiğimiz günlerde internette XML dosyası yayınlanan P950 kod adlı cep telefonu hakkında bilinenler şu an için biraz kısıtlı. Telefonun 800x480 piksel çözünürlüğünde ekrana (büyük olasılıkla dokunmatik) sahip olacağı ve artık bir standart haline gelen HSDPA'yı destekleyeceği dosyada yazmakta. LG Mobile cephesinden gelişmeleri merakla bekliyoruz.


http://justamp.blogspot.com/2010/04/lg-of-p950-android-smartfon-of-new.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+JustAnotherMobilePhoneBlog+%28Just+Another+Mobile+Phone+Blog%29 Yorum Yaz
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