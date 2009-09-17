LG'den Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistem; XPION X30

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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Güney Kore merkezli LG, Nvidia'nın ION platformunu temel alan yeni (ve ilk) nettop sistemini tanıttı. Firmanın XPION X30 olarak isimlendirdiği yeni netbook, tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Sadece 1.1 Kg ağırlığında olan sistem, hem dikey olarak hem de VESA kiti ile monitör arkasında kullanılabilen sisteme tek çekirdekli Atom 230 (1.6GHz) işlemcisi güç veriyor.

ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik birimi ile gelen ve bu sayede hem DirectX 10 desteği sunan hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen XPION X30'da 2GB sistem belleğine, 250GB kapasiteli sabit diskin görüntü aktarımı için DVI ve HDMI ara birimlerine destek vereceği ve işletim sistemi olarak Vista Home Basic ile geleceği belirtiliyor.

LG'nin satışına yarın başlanacak olan Nvidia ION tabanlı XPION X30 modeli için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

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