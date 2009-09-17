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LG'den Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistem; XPION X30

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistem; XPION X30
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Güney Kore merkezli LG, Nvidia'nın ION platformunu temel alan yeni (ve ilk) nettop sistemini tanıttı. Firmanın XPION X30 olarak isimlendirdiği yeni netbook, tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Sadece 1.1 Kg ağırlığında olan sistem, hem dikey olarak hem de VESA kiti ile monitör arkasında kullanılabilen sisteme tek çekirdekli Atom 230 (1.6GHz) işlemcisi güç veriyor.

ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik birimi ile gelen ve bu sayede hem DirectX 10 desteği sunan hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen XPION X30'da 2GB sistem belleğine, 250GB kapasiteli sabit diskin görüntü aktarımı için DVI ve HDMI ara birimlerine destek vereceği ve işletim sistemi olarak Vista Home Basic ile geleceği belirtiliyor.

LG'nin satışına yarın başlanacak olan Nvidia ION tabanlı XPION X30 modeli için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

LG'den Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistem; XPION X30
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LG'den Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistem; XPION X30
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aktuz 9 yıl
Koca Dünya fimasının bunu düşünememiş olması insanı derinden üzüyor. çok kötü oldu bu :)
Muhteşem bir ürün olmuş , her eve lazım. Muadillerindne daha küçük görünüyor. Hd videolardaki başarısıyla da büyük ekran lcd tv lerin yanında çok işe yarayacaktır.buna yakışır derecede kibar kablosuz klavye mouse setlerininde piyasaya çıkması lazım artık.
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ABSOLUT 9 yıl
Boyutundan belli ki Pico-ATX anakart kullanılmış.

Önümüzdeki yıl İntelin yeni tek çip dizaynına sahip atom işlemcileri bir çıksın da şuan zaten güç tüketimi 25-30w geçmeyen Atom platformlar 15w kadar düşsün.

Şuanki teknoloji ile sadece düşük performanslı,tasarruflu nettoplar yapılabiliyor ancak,teknolojinin gelişmesiyle birlikte 5-6 yıla kadar Pico-ATX boyutunda 4-8 çekirdekli yüksek performans/oyun sistemlerinin geldiğini görebiliyorum.
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yekoo 9 yıl
dediğinde haklısın ama sanırım monitörü açmak yeterli olacaktır sonuçya bağlılar birbirlerine..
ama eğer noral monitörle kullanılırsa zaten yanında duracağı için sorun olmayacaktır..
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GATIRCAN 9 yıl
iyide resimdeki gibi monitörün arkasına koyarsak sistemi açmak için monitörün arkasına mı uzanacaz?
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