LG'nin 8 MP kameralı telefonu GC900'ün detayları internete sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Şubat ayında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde LG Mobile'ın 8 MP kameralı GC900 modelini lanse etmesi beklenirken Güney Koreli firma teknoloji meraklılarının huzuruna KC910 Renoir'in makyajlanmış halini çıkarmıştı.

Bugün, gsmhelpdesk.nl adresinde GC900'ün teknik özellik tablosu yayınlandı. Bazı çevrelerce Viewty II olarak da nitelendirilen GC900, dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor; LG'nin yeni üç boyutlu arayüzü S-Class'dan güç alıyor. 3.0 inç, 800x480 piksel dokunmatik ekrana sahip telefonda, 8 MP çözünürlüğünde kameraya yer verilmiş. Kameraya otomatik ve manuel odaklama, xenon flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi, geo-tagging gibi ek özellikler eşlik etmekte. Kağıtta, video kaydı ile ilgili fazla detaya inilmemiş. Ancak yavaş çekim için 120 FPS video kayıt özelliğinin telefonda yer alacağını tahmin ediyoruz. WI-FI, Bluetooth ve A-GPS bağlantılarını destekleyen GC900'ün dahili belleği 32 GB'a kadar microSD kartlarla arttırılabiliyor; DivX ve XviD videoları görüntüleyebiliyor.

GC900'ün resmi tanıtım tarihi ve fiyatı şu an için belli değil. Elimize telefonun fotoğrafları ve yeni detayları ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.

http://www.gsmhelpdesk.nl/read-rss.php?id=3738