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LG'nin 8 MP kameralı telefonu GC900'ün detayları internete sızdırıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
146,1b
1
308
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG'nin 8 MP kameralı telefonu GC900'ün detayları internete sızdırıldı
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Şubat ayında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde LG Mobile'ın 8 MP kameralı GC900 modelini lanse etmesi beklenirken Güney Koreli firma teknoloji meraklılarının huzuruna KC910 Renoir'in makyajlanmış halini çıkarmıştı.

Bugün, gsmhelpdesk.nl adresinde GC900'ün teknik özellik tablosu yayınlandı. Bazı çevrelerce Viewty II olarak da nitelendirilen GC900, dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor; LG'nin yeni üç boyutlu arayüzü S-Class'dan güç alıyor. 3.0 inç, 800x480 piksel dokunmatik ekrana sahip telefonda, 8 MP çözünürlüğünde kameraya yer verilmiş. Kameraya otomatik ve manuel odaklama, xenon flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi, geo-tagging gibi ek özellikler eşlik etmekte. Kağıtta, video kaydı ile ilgili fazla detaya inilmemiş. Ancak yavaş çekim için 120 FPS video kayıt özelliğinin telefonda yer alacağını tahmin ediyoruz. WI-FI, Bluetooth ve A-GPS bağlantılarını destekleyen GC900'ün dahili belleği 32 GB'a kadar microSD kartlarla arttırılabiliyor; DivX ve XviD videoları görüntüleyebiliyor.

GC900'ün resmi tanıtım tarihi ve fiyatı şu an için belli değil. Elimize telefonun fotoğrafları ve yeni detayları ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.


http://www.gsmhelpdesk.nl/read-rss.php?id=3738 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar LG lerin ön kamerasi varmi ???
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ekoman245 9 yıl
lg yapıyor işte .. ama kesin eksikleri vardır şimdi detaylı inceleyemiyorum. kamera telefonu işte. ekranı küçük bence (bl40 kullanıyorum :D ) 800x480 bir telefon için harika bir çözünürlük. diğer özellikleri zaten her telefonda standart oldu ..
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esedix 9 yıl
arkadaşlar yukarıdaki link forumda lg gc900 kullanıcılar bölümü buradan lütfen devam edelim.konular daha bütünlük halinde olur.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bu telefonun türkçe kullanım kılavuzunu bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim
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ersel2003 9 yıl
arkadaşlar ben de 3 gün önce gc900 aldım ama bi türlü sürüm yükseltemedim. sürüm yükseltme aracıyla deniyorm ama bi türlü olmuyo. yükseltme aracı telefonu görüyo şimdi yükselt diyorum usb driverı yok telefonun kablosunu çıkarın diyo çıkarıyorum indiriyorum sora kabloyu takın diyo takıyorum tekrar sürüm yükselte basıyorum yine aynı şey oluyo ne yapmam gerekiyo 20 kere falan oldu bu olay :S windows 7de denedim aynısı oldu xp yükledim yine aynısı çıldıracağım lütfen yardım edin...
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ersel2003 9 yıl
arkadaşlar telefona uygun program veya oyun önerebilecek var mı ?? bizim oyunların işletim sistemi ne bu arada nasıl aratmam gerekiyor nette?
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DH Misafiri 9 yıl
lg gc 900 kullanan arkadaslar.ben alalı bır gun oldu telefon cok guzel ama kımı zaman kılıtlenme olayı oluyo.ve bataryayı cıkarmadan duzelmıyor.sızdede aynı seyler oluyormu yada ne onerırsınız
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jinjin 9 yıl
Bu donma sorunlarını gidermek için update yapmalısın.Paket içeriğinde bilgi var.Biraz araştırırsan bulabilirsin
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DH Misafiri 9 yıl
lg gc 900 kullanan arkadaslar.ben alalı bır gun oldu telefon cok guzel ama kımı zaman kılıtlenme olayı oluyo.ve bataryayı cıkarmadan duzelmıyor.sızdede aynı seyler oluyormu yada ne onerırsınız
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reha64 9 yıl
Arkadaşlar, telefonda fm transmitter özelliği var, ama benim merak ettiğim telefon görüşmesini fm transmitter üzerinden aracın ses sistemine aktarabiliyormuyuz?
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kutlay1 9 yıl
fm transmitter özelligi yok dostum...
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DH Misafiri 9 yıl
selam,
ben de bugun aldim telefonu..sarj ettim kutusundan cikartip, 1 gece boyunca..
ancak telefon acilmiyor? batarya dolu diyor taktigimda, acma kapama dugmesine uzun uzun basiyorum, tik yok alette..
sim karti da taktim dogru bi sekilde, yine de acamadim hala..
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Figure 9 yıl

Misafir

selam,

ben de bugun aldim telefonu..sarj ettim kutusundan cikartip, 1 gece boyunca..

ancak telefon acilmiyor? batarya dolu diyor taktigimda, acma kapama dugmesine uzun uzun basiyorum, tik yok alette..

sim karti da taktim dogru bi sekilde, yine de acamadim hala..

Sorunlu bir cihaz vermişler hocam belli ki. Zaman kaybetmeden aldığın yere götür. Geç olursa birebir değişim yapmazlar, servise gönderirler..
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DH Misafiri 9 yıl
mstpower kardeş internet bağlantısı nasıl tüm sitelere rahatlıkla bağlanılabiliyor mu?mesela ben bilyoner yada benzeri üyelik girişi yapılan sitelere rahatlıkla girilebliyor mu?ayrıca kamera için senin görüşün nasıl bir internet sitesinde telefonla ilgili çekilen fotoğraflar oldukça iyi sen nedersin bu konuda
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msttopcu 9 yıl
misafir,

sirf sen istedin diye bugun bilyonere girdim ve her turlu islemi yaptim tabiki bunu bolt browser ile denedim. kendi tarayicisi ile deneyince bilyonerin mobil sitesine baglaniyo. oda cok kullanisli degil.


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DH Misafiri 9 yıl
msttopcu kardeş bilgiler için sağol bu beyaz nokta olayını tam anlayamadım bu noktalar tüm fotolarda mı var? yoksa açık alan fotolarda mı görünüyor çektiğin tüm fotolarda bu ekrandan belli oluyor mu? gelen aramada ekranda kararma var mı? birde senin gpste yaşadığın sıkıntı nedir?
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msttopcu 9 yıl

Misafir

msttopcu kardeş bilgiler için sağol bu beyaz nokta olayını tam anlayamadım bu noktalar tüm fotolarda mı var? yoksa açık alan fotolarda mı görünüyor çektiğin tüm fotolarda bu ekrandan belli oluyor mu? gelen aramada ekranda kararma var mı? birde senin gpste yaşadığın sıkıntı nedir?



normal portre resimlerinde benim cekimlerimde yok ama gokyuzu yada arka fonu uzakta olan yerlerde var ama hepsinde yok, ozel resimler oldugu icin koyamiyorum.

windowsta actual size yani gercek boyutta bakarsan gorebiliyosun, ama standart bir pencerede bakarsan tam ekran olarak gorunmuyor.
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