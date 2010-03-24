LG'nin ilk Windows Phone 7 telefonunun adı belli oldu : LG Panther

Microsoft'un merakla beklenen mobil işletim sistemi hakkında detaylı bilgiler verildikten sonra, şimdi de Windows Phone 7 işletim sistemli ilk telefon hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Windows Phone 7 işletim sistemli ilk telefonun LG tarafından hazırlandığı ve Eylül ayı içinde piyasaya sunulabileceği bildirildi. LG Panther adıyla piyasaya sürülmesi beklenen telefon hakkında tam detaylı bilgiler mevcut olmamakla beraber daha önce yayınladığımız Windows Phone 7 donanım gereksinimleriyle ilgili haberle paralel olarak 1Ghz işlemciye, 5mp flaşlı kameraya, 800 x 480 çözünürlüklü kapasitif ekrana ve Microsoft'un işletim sistemi için kullanacağı 5 adet fiziksel butona sahip olması bekleniyor. Bunların dışında LG Panther hakkında yayınlanan fotoğraflarda LG Panther'in kızaklı QWERTY klavyeye sahip olduğu görünüyor. 3G, WiFi, A-GPS gibi özelliklerin Windows Phone 7 işletim sistemi için hazırlanan telefonlarda standart özelliklerin arasında olması nedeniyle bu özelliklerinde LG Panther'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eylül ayı içerisinde piyasaya çıkması beklenen Windows Phone 7 işletim sistemli ilk telefon olacak olan LG Panther'in hangi fiyat aralığında satılacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.