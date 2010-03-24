Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin ilk Windows Phone 7 telefonunun adı belli oldu : LG Panther

Dünya'nın ilk Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu göründü: LG Panther
9 yıl
8,9b
1
5
Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un merakla beklenen mobil işletim sistemi hakkında detaylı bilgiler verildikten sonra, şimdi de Windows Phone 7 işletim sistemli ilk telefon hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Windows Phone 7 işletim sistemli ilk telefonun LG tarafından hazırlandığı ve Eylül ayı içinde piyasaya sunulabileceği bildirildi. LG Panther adıyla piyasaya sürülmesi beklenen telefon hakkında tam detaylı bilgiler mevcut olmamakla beraber daha önce yayınladığımız Windows Phone 7 donanım gereksinimleriyle ilgili haberle paralel olarak 1Ghz işlemciye, 5mp flaşlı kameraya, 800 x 480 çözünürlüklü kapasitif ekrana ve Microsoft'un işletim sistemi için kullanacağı 5 adet fiziksel butona sahip olması bekleniyor. Bunların dışında LG Panther hakkında yayınlanan fotoğraflarda LG Panther'in kızaklı QWERTY klavyeye sahip olduğu görünüyor. 3G, WiFi, A-GPS gibi özelliklerin Windows Phone 7 işletim sistemi için hazırlanan telefonlarda standart özelliklerin arasında olması nedeniyle bu özelliklerinde LG Panther'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eylül ayı içerisinde piyasaya çıkması beklenen Windows Phone 7 işletim sistemli ilk telefon olacak olan LG Panther'in hangi fiyat aralığında satılacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LesEnfantsTerribles 9 yıl
Windows Phone 7'nin donanım gereksinimlerini açıkladığım haberde de yer aldığı gibi Windows Phone 7 telefonlarında 5 adet fiziksel buton olması gerekiyor. Bu tuşlar tamamen işletim sistemine ayarlı olacak ve başka programlar ile kullanıma kapalı olacak. LG Panther Windows Phone 7 telefonun da fotoğraflarda görünen 3 adet buton Bing arama moturu, Geri tuşu ve Windows Başlat butonu görevlerin üstleniyor. Diğer 2 buton ise kamera ve güç düğmesi için kullanılacak bu butonlarında telefonun üst ve yan taraflarında olması muhtemel..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 9 yıl
Panter beee


Windows 7 hikaye sonraki sürümü merak konusu benim için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gps.navigation 9 yıl
5 tane butona W7 olmaz saçmalığı vardı,sonra W7 siz çıkmasın bu alette
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rambetiko 9 yıl
yahu şimdi 5 tane düğme olması gerekiyor mu gerekmiyor mu? madem öyle HTC HD2 ye neden çıkmıyor? ne kadar ilginç bir durum ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim