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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin yeni tableti detaylandı: 8.9-inç, Nvidia Tegra 2 ve Android 3.0

8 yıl
15,4b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy Tab modeliyle tablet bilgisayar pazarına adım atan Samsung'dan sonra LG cephesinde de geri sayım başladı. Uzunca bir süredir pazara sunacağı ilk model üzerinde çalışan LG, konuyla ilgili sessizliğini korumakla birlikte gün ışığına çıkan yeni bilgiler, ilk çeyrekte lanse edilmesi beklenen tablet bilgisayarın teknik özelliklerini detaylandırdı.

Samsung Galaxy Tab ile birlikte Apple iPad'e rakip olması beklenen 8.9-inç büyüklüğündeki tabletin donanım alt yapısını Nvidia üstlenecek. Yeni nesil akıllı telefonları için Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanacağını açıklayan LG, pazara sunacağı ilk tablet için de işlemci tercihini Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 çözümünden yana kullanıyor.

Android platformunu temel alan LG'nin yeni tableti, Honeycomb kod adlı Android 3.0 sürümünü kullanacak gibi görünüyor. Tablet bilgisayar kullanımına yönelik yüksek çözünürlük desteği gibi pek çok yeniliğe sahip olması beklenen Android 3.0'ın pazardaki ilk tablet temsilcilerinden biri olması beklenen yeni modelin CES 2011'de tanıtılması bekleniyor.


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El_domingo 8 yıl
iphone veya galaxy s in bi mantıgı var boyutları ve agırlıkları makul duzeyde ve kullanım alanı geniş...ancak tablet yerine 400tl lik netbook larda fazlasıyla iş gorur niçin bu kadar para odeniyor?? anlamak mumkun değil...
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sadtneverdie 8 yıl

El_domingo

iphone veya galaxy s in bi mantıgı var boyutları ve agırlıkları makul duzeyde ve kullanım alanı geniş...ancak tablet yerine 400tl lik netbook larda fazlasıyla iş gorur niçin bu kadar para odeniyor?? anlamak mumkun değil...


ancak dokunmatik kullanmamaış biri bunu söyleyebilir.
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Rainbow6 8 yıl
Ozellikleri guzel duruyor ama bu tabletlerde ( yani genel konusuyorum ipad rakipleri) bekledigim gibi fiyat avantaji olmuyor .. her nekadar ipadi cok kullanisli bulmasamda (usb, flash gibi eksikleri yuzunden) ipad de cok kaliteli malzeme super ekran ve ekran teknolojisi ve ssd disk var ... ote yandan diyer firmalarin tabletlerinde bu kadar duyarli ve net ekran yok malzeme kalitesi o kadar iyi degil ssd disk yerine micro sd kart kullaniyorlar ve disk maliyetini kullaniciya yuklemeye calisiyorlar buna karsilik lansman fiyatlarina bakarsaniz nerdeyse ipad le ayni fiyat... diyer ulkeleri bilmemde fiyat avantaji buyuk olmadan amerikali kullanicilara kolay kolay yutturamazlar bu cihazlari cunku adamlar bu tarz urunlerde appleden baska marka bilmiyolar
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OverClocK1ng 8 yıl
Rainbow6
Ozellikleri guzel duruyor ama bu tabletlerde ( yani genel konusuyorum ipad rakipleri) bekledigim gibi fiyat avantaji olmuyor .. her nekadar ipadi cok kullanisli bulmasamda (usb, flash gibi eksikleri yuzunden) ipad de cok kaliteli malzeme super ekran ve ekran teknolojisi ve ssd disk var ... ote yandan diyer firmalarin tabletlerinde bu kadar duyarli ve net ekran yok malzeme kalitesi o kadar iyi degil ssd disk yerine micro sd kart kullaniyorlar ve disk maliyetini kullaniciya yuklemeye calisiyorlar buna karsilik lansman fiyatlarina bakarsaniz nerdeyse ipad le ayni fiyat... diyer ulkeleri bilmemde fiyat avantaji buyuk olmadan amerikali kullanicilara kolay kolay yutturamazlar bu cihazlari cunku adamlar bu tarz urunlerde appleden baska marka bilmiyolar

Tamam da üreticiler şu şekilde düşünüyorlar. Örneğin Samsung Galaxy Tab. Fiyatı pahalı ama zaten Galaxy S telefon 1250 Lira. iPhone4 1600 lira. Galaxy Tab hem telefon hem de büyük ekran ve bir sürü artısı var. USB port falan gibi.

İşte fiyatlandırırken telefonu baz alıyorlar. Mesela iPad 1500 lira ama telefon özelliği yok. SSD olmasına rağmen 1500 lira. Bakın iPhone4 te SSD yok ama fiyatı 1600 Lira. Sanırım GSM girince işin içine fiyat şişiyor veya şişiriliyor.

Aynısını Samsung da yapıyor Apple daaaa, LG deee.. Ve bence çıkacak olan tüm GSM li tabletlerde fiyat böyle yüksek olacaktır.
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OverClocK1ng 8 yıl
Ya tamam Apple kaliteli ürün yapıyor da bence abartmayın. Neden? Çünkü bu işlemci 1080p videodan aynı anda 2 tane bile açıyor ve üstelik iPad gibi kısıtlamaları da yok. Yani flash vs. mesela hız olarak ve 3D desteği olarak çok daha iyi. Artı onu bırak IE9 olsun Chrome'un yenisi veya Firefox4 te GPU hızlandırma var ya. İşte bunda da browser da gezerken TEGRA'nın avantajını kullanır. Her açıdan daha iyi bir cihaz olacağına eminim. Tabi salaklık yapıp ta pil ömrünü kısa tutmazlars ve çok kalın olmazsa...
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ogkasa 8 yıl
bu apple gerçekten süslemeyi çok iyi yapıyo ve malzeme kaliteside mükemmel.
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Guest 8 yıl
dün apple ipad i denedim. başka bir muadilin o ürünü geçebileceğini pek sanmıyorum.hele o e-book özelliği yok mu ? harika bir detay.
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