LG'nin yeni tableti detaylandı: 8.9-inç, Nvidia Tegra 2 ve Android 3.0

Galaxy Tab modeliyle tablet bilgisayar pazarına adım atan Samsung'dan sonra LG cephesinde de geri sayım başladı. Uzunca bir süredir pazara sunacağı ilk model üzerinde çalışan LG, konuyla ilgili sessizliğini korumakla birlikte gün ışığına çıkan yeni bilgiler, ilk çeyrekte lanse edilmesi beklenen tablet bilgisayarın teknik özelliklerini detaylandırdı.

Samsung Galaxy Tab ile birlikte Apple iPad'e rakip olması beklenen 8.9-inç büyüklüğündeki tabletin donanım alt yapısını Nvidia üstlenecek. Yeni nesil akıllı telefonları için Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanacağını açıklayan LG, pazara sunacağı ilk tablet için de işlemci tercihini Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 çözümünden yana kullanıyor.

Android platformunu temel alan LG'nin yeni tableti, Honeycomb kod adlı Android 3.0 sürümünü kullanacak gibi görünüyor. Tablet bilgisayar kullanımına yönelik yüksek çözünürlük desteği gibi pek çok yeniliğe sahip olması beklenen Android 3.0'ın pazardaki ilk tablet temsilcilerinden biri olması beklenen yeni modelin CES 2011'de tanıtılması bekleniyor.