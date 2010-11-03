LG'nin yeni tableti detaylandı: 8.9-inç, Nvidia Tegra 2 ve Android 3.0

Galaxy Tab modeliyle tablet bilgisayar pazarına adım atan Samsung'dan sonra LG cephesinde de geri sayım başladı. Uzunca bir süredir pazara sunacağı ilk model üzerinde çalışan LG, konuyla ilgili sessizliğini korumakla birlikte gün ışığına çıkan yeni bilgiler, ilk çeyrekte lanse edilmesi beklenen tablet bilgisayarın teknik özelliklerini detaylandırdı.
Samsung Galaxy Tab ile birlikte Apple iPad'e rakip olması beklenen 8.9-inç büyüklüğündeki tabletin donanım alt yapısını Nvidia üstlenecek. Yeni nesil akıllı telefonları için Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanacağını açıklayan LG, pazara sunacağı ilk tablet için de işlemci tercihini Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 çözümünden yana kullanıyor.
Android platformunu temel alan LG'nin yeni tableti, Honeycomb kod adlı Android 3.0 sürümünü kullanacak gibi görünüyor. Tablet bilgisayar kullanımına yönelik yüksek çözünürlük desteği gibi pek çok yeniliğe sahip olması beklenen Android 3.0'ın pazardaki ilk tablet temsilcilerinden biri olması beklenen yeni modelin CES 2011'de tanıtılması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ancak dokunmatik kullanmamaış biri bunu söyleyebilir.
Tamam da üreticiler şu şekilde düşünüyorlar. Örneğin Samsung Galaxy Tab. Fiyatı pahalı ama zaten Galaxy S telefon 1250 Lira. iPhone4 1600 lira. Galaxy Tab hem telefon hem de büyük ekran ve bir sürü artısı var. USB port falan gibi.
İşte fiyatlandırırken telefonu baz alıyorlar. Mesela iPad 1500 lira ama telefon özelliği yok. SSD olmasına rağmen 1500 lira. Bakın iPhone4 te SSD yok ama fiyatı 1600 Lira. Sanırım GSM girince işin içine fiyat şişiyor veya şişiriliyor.
Aynısını Samsung da yapıyor Apple daaaa, LG deee.. Ve bence çıkacak olan tüm GSM li tabletlerde fiyat böyle yüksek olacaktır.