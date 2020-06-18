LGS ve YKS günleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yürütülen ve 20 Haziran’da düzenlenecek LGS ile 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınavlarına yönelik alınacak tedbirler kapsamında icra edilen toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

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Koca, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar kapsamında yaptığı açıklamada “LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler.” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, kısıtlamanın detayları ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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LGS’ye girecek öğrencilerle ilgili bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada sınavla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Bakan Selçuk, ''Bina sayısını arttırdık. 18 bin arkadaşımızı okullarda görevlendirdik'' sözlerini sarf etti. LGS kapsamındaki sınava girecek Kovid-19 tanılı öğrencilerle ilgili sorulan bir soruya ise Bakan, ''Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler" yanıtını verdi.

Biz de LGS ve YKS sınavlarında ter dökecek tüm adaylara, Donanimhaber.com olarak başarılar diliyoruz.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-bakan-koca-acikladi-lgs-ve-yks-gunu-sokak-kisitlamasi-41544869

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