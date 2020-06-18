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    LGS ve YKS günleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

    LGS ve YKS sınavları kapsamında alınacak tedbirlere yöneik yapılan toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı başkanlığında düzenlenen toplantı sonrası, sınav günleri sokağa çıkma kısıtlaması kararı çıktı.
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    Gökhan G.
    Editör
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    LGS ve YKS günleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yürütülen ve 20 Haziran’da düzenlenecek LGS ile 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınavlarına yönelik alınacak tedbirler kapsamında icra edilen toplantı sona erdi.

    Toplantı sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

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    LGS ve YKS günleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
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    Koca, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar kapsamında yaptığı açıklamada “LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler.” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, kısıtlamanın detayları ile ilgili bir açıklamada bulunmadı

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    LGS’ye girecek öğrencilerle ilgili bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada sınavla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Bakan Selçuk, ''Bina sayısını arttırdık. 18 bin arkadaşımızı okullarda görevlendirdik'' sözlerini sarf etti. LGS kapsamındaki sınava girecek Kovid-19 tanılı öğrencilerle ilgili sorulan bir soruya ise Bakan, ''Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler" yanıtını verdi.

    Biz de LGS ve YKS sınavlarında ter dökecek tüm adaylara, Donanimhaber.com olarak başarılar diliyoruz.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-bakan-koca-acikladi-lgs-ve-yks-gunu-sokak-kisitlamasi-41544869 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 29 dk.
    yanlız tam ugulama şekli açıklanmadı. sınava gideiş ve geliş saatlerindeki yoğunluğu rahatlatmak adına sadece belirli saatlerde yapılacak gibi açıklama yapıldı
    1 Yanıt Yanıtla
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    sorceress 16 dk. ahmet1905_47
    Düşünmüyoruz ile yapmayacağız arasındaki fark
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    IceRulez (Osman R.F) 58 dk.
    Gençlerimize başarılar dilerim.
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    V4LKyR 1 sa.
    Değerli gençler, hepinize başarılar dilerim.
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    Darknesia (Darknesia ) 1 sa.
    Tüm sınava girecek kardeşlerimize Allah zihin açıklığı versin. Hepinize başarılar.
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    rakanishu 2 sa.
    Bangır bangır müzik çalan magandalar için de etkili olur umarım.
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    Furkan_88 2 sa.
    Zaten yapılması gereken birşeydi . Mantıklı olan bir karar.
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