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    YKS’de ChatGPT 4o ile kopya çeken öğrenci yakalandı: Peki sınavı geçebilir miydi?

    Yapay zeka sınavlara girdi. 8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan TYT sınavında yapay zeka ChatGPT 4o yardımıyla kopya çekildi. Kopya çeken kişi sınav esnasında yakalandı.
    YKS’de kopya için kullanılan ChatGPT 4o sınavı geçebilir miydi? Tam Boyutta Gör
    8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan TYT sınavına milyonlarca öğrenci girdi. Ancak görünüşe göre sınava giren sadece insan öğrenciler değildi. M.E.E. isimli şahıs, sınav salonunda OpenAI’ın yeni yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT 4o’sunu içeren bir düzenek yardımı ile kopya çekmeye çalıştı. Ancak dikkatli görevlilerin de yardımıyla şahıs, sınav esnasında yakalandı.

    ChatGPT 4o ile YKS sınavında kopya

    Isparta’da yaşanan olayda düzeneği inceleyen emniyet ekipleri şahsın, düzenek ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT’ye göndererek çözdürdüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsa yardım eden A.B isimli şahısta yakalandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda şahsın kurduğu düzeneğin ses ve görüntü aktarımı yaptığı gösterildi. Kurulan düzenek sayesinde düğme kamera ile çekilen soru ChatGPT’ye aktarılıyor. ChatGPT ise sesli çıktı olarak sorunun çözümünü şahsın kulağındaki kulaklığa iletiyor.

    Peki sınavda başarılı olur muydu?

    YKS’de kopya için kullanılan ChatGPT 4o sınavı geçebilir miydi? Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere üzere ChatGPT’ye güç veren yeni GPT 4o modeli esasında GPT-4 üzerinde inşa edilmiş bir yapay zeka. Ancak öneki sürümden farklı olarak görsel, ses ve metin gibi diğer tüm alt model ve yapısı GPT 4o modelinde tek bir model üzerinde toplanmış durumda. Performans noktasında dolayısıyla GPT 4 ile arasında büyük farklar bulunmuyor.

    Peki ChatGPT 4o, YKS sınavında başarılı olabilir miydi? OpenAI’ın araştırma raporları gösteriyor ki GPT-4, profesyonel ve akademik sınavların çoğunda insan seviyesinde performans sergileyebiliyor. Görsel beslemeyle soruların aktarılmasında modelin performansının biraz daha yükseldiği belirtiliyor. GPT 4’ün girdiği sınavlarda, önceden herhangi bir eğitim olmaksızın ilk yüzde 20 ila yüzde 10’luk dilime girebildiği aktarılıyor. Dolayısıyla ChatGPT’nin YKS sınavında -eğer suç üstü yakalanmamış olsaydı- hatırı sayılır bir puan alması beklenebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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