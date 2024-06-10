YKS’de ChatGPT 4o ile kopya çeken öğrenci yakalandı: Peki sınavı geçebilir miydi?

ChatGPT 4o ile YKS sınavında kopya
Isparta’da yaşanan olayda düzeneği inceleyen emniyet ekipleri şahsın, düzenek ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT’ye göndererek çözdürdüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsa yardım eden A.B isimli şahısta yakalandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda şahsın kurduğu düzeneğin ses ve görüntü aktarımı yaptığı gösterildi. Kurulan düzenek sayesinde düğme kamera ile çekilen soru ChatGPT’ye aktarılıyor. ChatGPT ise sesli çıktı olarak sorunun çözümünü şahsın kulağındaki kulaklığa iletiyor.
Peki sınavda başarılı olur muydu?
Peki ChatGPT 4o, YKS sınavında başarılı olabilir miydi? OpenAI’ın araştırma raporları gösteriyor ki GPT-4, profesyonel ve akademik sınavların çoğunda insan seviyesinde performans sergileyebiliyor. Görsel beslemeyle soruların aktarılmasında modelin performansının biraz daha yükseldiği belirtiliyor. GPT 4’ün girdiği sınavlarda, önceden herhangi bir eğitim olmaksızın ilk yüzde 20 ila yüzde 10’luk dilime girebildiği aktarılıyor. Dolayısıyla ChatGPT’nin YKS sınavında -eğer suç üstü yakalanmamış olsaydı- hatırı sayılır bir puan alması beklenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.