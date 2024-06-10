YKS’de ChatGPT 4o ile kopya çeken öğrenci yakalandı: Peki sınavı geçebilir miydi?

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Tam Boyutta Gör 8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan TYT sınavına milyonlarca öğrenci girdi. Ancak görünüşe göre sınava giren sadece insan öğrenciler değildi. M.E.E. isimli şahıs, sınav salonunda OpenAI’ın yeni yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT 4o’sunu içeren bir düzenek yardımı ile kopya çekmeye çalıştı. Ancak dikkatli görevlilerin de yardımıyla şahıs, sınav esnasında yakalandı.

ChatGPT 4o ile YKS sınavında kopya

Isparta’da yaşanan olayda düzeneği inceleyen emniyet ekipleri şahsın, düzenek ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT’ye göndererek çözdürdüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsa yardım eden A.B isimli şahısta yakalandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda şahsın kurduğu düzeneğin ses ve görüntü aktarımı yaptığı gösterildi. Kurulan düzenek sayesinde düğme kamera ile çekilen soru ChatGPT’ye aktarılıyor. ChatGPT ise sesli çıktı olarak sorunun çözümünü şahsın kulağındaki kulaklığa iletiyor.

Peki sınavda başarılı olur muydu?

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere üzere ChatGPT’ye güç veren yeni GPT 4o modeli esasında GPT-4 üzerinde inşa edilmiş bir yapay zeka. Ancak öneki sürümden farklı olarak görsel, ses ve metin gibi diğer tüm alt model ve yapısı GPT 4o modelinde tek bir model üzerinde toplanmış durumda. Performans noktasında dolayısıyla GPT 4 ile arasında büyük farklar bulunmuyor.

Peki ChatGPT 4o, YKS sınavında başarılı olabilir miydi? OpenAI’ın araştırma raporları gösteriyor ki GPT-4, profesyonel ve akademik sınavların çoğunda insan seviyesinde performans sergileyebiliyor. Görsel beslemeyle soruların aktarılmasında modelin performansının biraz daha yükseldiği belirtiliyor. GPT 4’ün girdiği sınavlarda, önceden herhangi bir eğitim olmaksızın ilk yüzde 20 ila yüzde 10’luk dilime girebildiği aktarılıyor. Dolayısıyla ChatGPT’nin YKS sınavında -eğer suç üstü yakalanmamış olsaydı- hatırı sayılır bir puan alması beklenebilir.

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YKS’de kopya için kullanılan ChatGPT 4o sınavı geçebilir miydi?