Türk Telekom LGS’ye hazırlanan öğrencilerin yanında

Tam Boyutta Gör Türk Telekom’un eğitim odaklı teknolojiler geliştiren iştiraki şirketi Sebit, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) girecek öğrenciler için hazırladığı Vitamin LGS servisiyle öğrencilerin sınavda yüksek puan almasına katkıda bulundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Vitamin LGS servisi ile hazırlanan 27 öğrenci tam puan alarak Türkiye’de birinci oldu.

Vitamin LGS; yeni nesil soru ve çözüm videoları, eksikleri tamamlamaya yönelik yüzlerce etkileşimli öğretmen konu anlatımları, LGS’de çıkacak sorulara benzer sorulardan oluşan deneme sınavları ve ders denemelerinden oluşuyor. Bunlara ek olarak öğrencinin gelişimini ve eksiklerini raporlayan performans takip sistemi, öğrenciyi cevaplarına göre yönlendiren “Adım Kartları Seti” ve LGS’ye hazırlıkta en çok tercih edilen soru bankaları tek bir eğitim setinde buluşuyor.

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Bu sene 8. sınıfa geçen öğrenciler 2024 Vitamin LGS Süper Set’le sınava hazırlanacak. Sette 16 bin soru ve çözüm videosu, toplam 7537 dakikalık 671 konu anlatım videosu, 1250 MEB örnek sorusu ve geçmiş yıllarda çıkmış LGS soruları bulunuyor. 2024 Vitamin LGS Süper Set; soru bankaları, ders denemeleri, kamp kitapları ve deneme sınavı kitaplarından oluşan 13 basılı yayın ve Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri dersleri için hazırlanan 15 kitaptan meydana gelen Adım Kartı Seti’ni de içeriyor.

Toplamda 28 soru bankasıyla Türkiye’nin en iyi yayıncılarının kitaplarını bir araya getiren Vitamin LGS’yle öğrenci, başka bir kaynak arayışıyla vakit kaybetmeden eksiksiz bir şekilde sınava hazırlanıyor. Vitamin LGS süper seti için detaylı bilgiye Vitamin LGS Süper Set 2024 web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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