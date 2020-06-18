Havakalkanı isimli teknoloji, uçakları Kovid-19’a karşı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor

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Kovid-19 salgını ve devamında yaşanan süreç özellikle havacılık sektöründe ciddi travmalara neden oldu. Uçuşların iptaliyle başlayan kriz, birçok insanın işini kaybetmesi ve bazı havayollarının iflas etmesiyle devam etti. Dünyanın yavaş yavaş normalleşmeye başladığı şu günlerde bile havayoluyla seyahat kavramı, çoğu insan için bir korku unsuru olmaya devam ediyor.

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İklimlendirme teknolojileri göz önünde bulundurulduğunda uçaklarda kullanılan havalandırma sistemlerinin güvenli olduğunu söylemek mümkün. Koronavirüsün uçaklardaki havalandırma sistemleri aracılığıyla yayılmasının zor olduğu sektör uzmanları tarafından sürekli dile getiriliyor. Ancak yan yana oturan yolcuların virüsü birbirlerine bulaştırmayacağı diye bir garanti ise ne yazık ki bulunmuyor.

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Amerika merkezli Teague isimli şirkete göre güvenli hava yolculuğunun reçetesi havalandırma sistemlerinde bulunuyor. Havakalkanı adı verilen konsept teknoloji, yolcu koltuklarının üzerinde bulunan havalandırma kanallarını kullanmayı planlıyor. Şirkete göre Havakalkanı teknolojisi, öksürük ve hapşırma gibi eylemler ile saçılan damlacıkların tek bir yerde kalmasını sağlıyor. Örneğin orta koltukta yolculuk eden bir kişi hapşırdığında Havakalkanı ile toplanan hava ve içinde bulunan partiküller Teague’in teknolojisi sayesinde emniyetli bir şekilde filtre edilebilecek.

Diğer yolcular, aynı havayı solumayacak

Şirketin açıklamalarına göre uçaklarda kullanılan havalandırma sistemlerinden yayılan hava, Havakalkanı sayesinde kontrol edilerek “hava bıçakları” adı verilen bir yöntemle dağıtılacak. Bu sayede damlacıkların çok daha etkin bir şekilde kontrolü sağlanabilecek ve toplanan hava aşağı doğru itilerek uçaktaki HEPA filtrasyon sitemlerine ulaşacak. Bu sayede diğer yolcuların aynı havayı solumasının engellenebileceği belirtilmiş.

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Teague, Havakalkanı sisteminde kullanılacak cihazın hızlı ve etkin bir şekilde uçaklarda kullanılabilmesi adına üç boyutlu baskı teknolojisini kullanacağını ifade etmiş. Böylece sistem, herhangi bir değişiklik gerektirmeksizin mevcut havalandırma ünitelerine monte edilebilecek.

Havakalkanı teknolojisinin ne derece etkili olacağını henüz bilemesek de pandemi süreci sonrası ayağa kalkmak isteyen havacılık sektörünün bu ve benzeri projelere yeşil ışık yakabileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Yolcuları psikolojik olarak da seyahatlere hazırlamanın önemli olduğu bir dönemde bakalım Teague, ne kadar başarılı olacak?

https://interestingengineering.com/invisible-air-shield-may-be-the-answer-to-safe-air-travel-during-covid-19

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