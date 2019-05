Lian-Li PC-60 Plus PC Kasası ; sadelik ve üstün performans bir arada

Kaliteli alüminyum kasaları ile tanınan Lian-Li'nin yurtdışında fiyatı ve performansı ile beğeni toplayan PC-60 Plus modeli PC kasasını, ofisimizde inceleme fırsatı bulduk. Lian-Li, genelde ev kullanıcılarından daha çok iş yerlerine hitap eden kaliteli ürünleri ile tanınan bir üretici. PC-60 Plus'da kaliteli işçiliği ve sade görüntüsü altında yatan fonksiyonelliği ile ev kullanıcılarından daha çok iş yerleri düşülerek tasarlanmış bir ürün görüntüsü çiziyor.

Dış görünüş ;

Oldukça sade bir dış görünüşü bulunan PC-60 Plus, kapaksız bir yapıya sahip. 4 adet 5.25", 2 adet 3.25" sürücü yuvası bulunan kasanın, en alt kısmında ise ses çıkışı, mikrofon girişi, 2 adet USB ve 1 adet IEEE1394 portunun bulunduğu kapaklı bir bölme yer alıyor. Kasanın sürücü yuvalarını kapatan plakalardan, USB portlarını gizleyen kapağa kadar bütün parçaları alüminyumdan imal edilmiş.

Kasada, güç ve sabit disk durum göstergeleri hemen 3.25" lik sürücü yuvalarının yanında yer almakta. Güç düğmesi ve güç düğmesine nazaran oldukça küçük olan reset düğmesi durum ledlerin üstünde alt alta sıralanmışlar. 3.25" lik sürücü yuvalarının altındaki ızgaralı kısım ise sabit disklerin soğutulması için kullanılan 12cm lik fana gerekli hava akışını sağlamakta.

Firmanın logosu ise bu ızgaralı kısmın tam ortasına yerleştirilmiş. Kasanın arka tarafına baktığımızda 8cm lik bir fan ve blover fanın hava çıkış ızgarası dışında bir farklılık bulunmamakta.

Kasanın iç yapısı;

Lian-Li PC-60 Plus, her şeyin yerli yerinde olduğu ve iyi düşünülmüş bir iç tasarıma sahip. Anakart takılan kısmın kasadan ayrılabildiği PC-60 Plus, iç tarafta kablolara ya da kullanıcıya zarar verebilecek hiç bir keskin köşeye sahip değil.

Kasada, biri arka tarafta diğeri üst kısımda konumlandırılmış 2 adet 8cm lik fan ve biri ön tarafta biri ise PCI slotlarının üzerine gelecek şekilde takılan blover tibi olmak üzere, 2 adet 12cm lik fan bulunmakta. Kasanın soğutma sistemi hakkında ayrıntılı bilgiyi yazının ilerleyen kısımlarında bulabilirsiniz.

Sabit disk yuvası kasanın hemen aşağısına konumlandırılmış. 12cm lik bir fan ile soğutulan diskler yuvaya yatay olarak takılıyorlar. Sabit diskleri kasaya montajlayabilmek için, sabit disk yuvasının yerinden çıkartılması gerekiyor. Bu oldukça kolay bir işlem, yuvayı çıkartmak için 2 adet vidayı söküp yumuşak bir hareketle çekmeniz yeterli. Kasada bütün vida yuvaları ve kızaklar oldukça iyi bir işçiliğe sahipler ve her hangi bir sıkışma olmadan sökülüp takılabiliyorlar. PC-60 Plus'da 7 adet PCI genişleme kartı için boş yuva bulunmakta. Kullanılmayan PCI kart slotlarının yuvalarını kapatan plakalar, vida ile sökülüp takılabilir cinsten ve diğer parçalar gibi alüminyumdan imal edilmişler.

Montaj ve kasa ile gelenler ;

Montaj işlemi oldukça rahat, özellikle anakart takılan kısmın sökülebilir kızaklı yapısı işinizi bir hayli hızlandıracak cinsten. PC-60 Plus'ın kutusundan montaj esnasında kullanmanız için bir çok vida çıkmakta. Ayrıca anakartı montaj etmeden evvel kasaya vidalamanız gereken ayakları kolay takabilmeniz için bir tornavida ve montaj sonrasında kabloları toplayabilmeniz için bir kaç küçük plastik kelepçe ve bir de kasaya yapıştırılabilir büyük kelepçe kullanıcıya sunulan küçük ayrıntılar arasındalar.

Kasa ile birlikte arka taraftaki 8cm lik fana takmak için ek olarak bir hava kanalı gelmekte. Uzunluğu ayarlanabilen hava kanalı sayesinde, işlemcinin sürekli taze hava alması sağlanıyor. Kasanın arka tarafında bulunan 8cm lik fan diğer kasalardakilerin aksine dışarı değil içeri doğru hava üflemekte. İşlemcinin üzerinden geçen ve ısınan havayı dışarı atma görevi güç kaynağına ve üst taraftaki 8cm lik fana bırakılmış.

PC-60 Plus'da güç kaynağı yuvası her büyüklükte PSU için uygun bir yapıya sahip. Ayrıca güzel tasarımı sayesinde güç kaynağı kablolarını saklamak oldukça kolay. Kasanın her noktasında kullanıcı düşünülerek hareket edildiği, güç düğmesi, gösterge ledleri ve ön USB port bağlantılarının kablolarının konumlandırılmasında dahi kendini göstermekte. Bütün kablolar hemen kasanın tabanında kalacak şekilde düzenli durmaktalar. Bu sayede yukarıdan aşağı sarkan ve görüntüyü bozan kablolarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Kasada herşey o kadar yerli yerinde ki, standart bir kasa toplama işlemi ardından kabloların toplu durduğu güzel bir görünüm ortaya çıkıyor. Özellikle işlemciye taze hava akışını kolaylaştıran parlak hava kanalı, montaj sonrasında çok güzel görünmekte. PC-60'ın tasarımında insanı en çok sıkan şey, bu güzel görüntüyü kapağı kapattığınız an kaybetmeniz. Zira kasa camlı bir yapıya sahip değil. Yan kapakta hava ızgaraları dahi bulunmamakta.

Son sözler ;

Lian-Li PC-60, işçiliği ve soğutma performansı çok iyi bir kasa. Kasanın tasarımında düşünülmüş küçük ayrıntılar, montaj esnasında işinizi kolaylaştırıyor. Önemli noktalardaki bütün vidaların elle sökülebilir cinsten büyük yapıları, parçaların kızaklarında rahat bir şekilde kaymaları, kusursuz vida yuvaları ve iyi düşünülmüş kablolama kaliteli bir kasadan beklentilerinizin tümünü karşılayabilecek yeterlilikte.

Fan sisteminin iyi düşünülmüş olması bütün parçaların hava ile olabilecek en iyi şekilde soğutulmasını sağlıyor. Fakat kasanın soğutması konusunda ki artıları ses konusunda zayıf kalmasına neden olmakta. PC-60 Plus, ofisimizde test etme şansı bulduğumuz en sesli kasa olma özelliğini taşıyor. (Ses ölçüm cihazımız olmadığından sistemin ses değeri hakkında kesin bir bilgi veremeyeceğim fakat anandtech.com un aynı kasa ile yaptığı incelemede 54dBA ses değeri ölçülmüş.)

Ülkemize Firebal tarafından getirilen Lian-Li'nin etkileyici modellerinden biri olan PC-60 Plus, performans ve stabilite arayanlara rahatlıkla önerilebileceğimiz bir kasa. Görünümü ile evinize ve iş yerinize ayrı bir hava katacağı kesin. PC-60 Plus, fanları bir fan kontrol ünitesi ile dizginlendiğinde herhangi bir eksiğinden söz edilemiyecek kadar iyi bir işçiliğe ve tasarıma sahip. İtiraf etmeliyim ki bu güzel ürünü incelemeden evvel 156 Avro+KDV lik fiyatı bu tipte bir kasa için kabul edilemez geliyordu. Fakat ayrıntılara verilen önemi ve işçilik kalitesini gördükten sonra iç rahatlığıyla bu ürünü herkese önerebilirim.

