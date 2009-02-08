Lian-Li yeni PC kasası PC-A06F'nin satışına başladı

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Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan Tayvan merkezli Lian-Li ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla mid-tower segmenti için hazırladığı yeni PC kasası PC-A06F'yi duyurdu. 187 x 375 x 490 mm boyutlarında ve 3.8 Kg ağırlığında olan Alüminyum temelli yeni kasa, dört adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Optik sürücüler ve PCI kartların alet gerektirmeden hızlı ve kolay bir şekilde kurulabildiği belirtilen yeni kasanın üst kısmında ses ve usb konnektörlerinin konumlandırılıdığı I/O paneli de bulunuyor. Kasa içi soğutma için ön kısmında 140mm'lik (900 devir/dakika), üst kısmında ise 120mm'lik (1000 devir/dakika) iki adet fanla desteklenen Lian Li PC-A06F'nin 100$'lık etiket fiyatıyla yurt dışında satışa sunuldu.

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