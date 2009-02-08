Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lian-Li yeni PC kasası PC-A06F'nin satışına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,1b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lian-Li yeni PC kasası PC-A06F'nin satışına başladı
Tam Boyutta Gör

Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan Tayvan merkezli Lian-Li ürün gamını yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Firma geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla mid-tower segmenti için hazırladığı yeni PC kasası PC-A06F'yi duyurdu. 187 x 375 x 490 mm boyutlarında ve 3.8 Kg ağırlığında olan Alüminyum temelli yeni kasa, dört adet 5.25" harici sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Optik sürücüler ve PCI kartların alet gerektirmeden hızlı ve kolay bir şekilde kurulabildiği belirtilen yeni kasanın üst kısmında ses ve usb konnektörlerinin konumlandırılıdığı I/O paneli de bulunuyor. Kasa içi soğutma için ön kısmında 140mm'lik (900 devir/dakika), üst kısmında ise 120mm'lik (1000 devir/dakika) iki adet fanla desteklenen Lian Li PC-A06F'nin 100$'lık etiket fiyatıyla yurt dışında satışa sunuldu.

Lian-Li yeni PC kasası PC-A06F'nin satışına başladı
Tam Boyutta Gör

Lian-Li yeni PC kasası PC-A06F'nin satışına başladı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
grafiker 10 yıl
ben bir tasarımcıyım ve diyorumki lianli 10 numara kasa yapıyor buradaki arkadaşların tasarım derken doğan görünümlü şahinlerden bahsediyorlar ledler renkler cıvıl cıvıl kasa almak istiyorlar herhalde malesef tasarım anlayışınız bu 2. el forumlarındada görüyoruz bunu geçen gün arkadaşım rc690 aldı neredeyse hayatımda gördüğüm en dandik plastik kapaklar tam gçemiyor sıkıntılı berbat bir kasa eğer ona güzel diyorsanız zaten sizinle tartışmaya girmem bile...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 10 yıl
hava akımı çok iyi bir şekilde sağlanır bu kasada fanlar da sessizse gayet alınabilirliği yüksek bir kasa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sacid55 10 yıl
v2100 plus kasam var ve gerçekten dokunduktan sonra konuşun..full tower kasalar da var yani ;D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 10 yıl
Her yonuyle cok kotu bir kasa tasarim fiyat performans vs... 50ytl den fazla etmez.

OErdem bey kusura bakmayin dokunmadan yorum yapiyorum
Cunku bu kadar berbat bir kasaya dokunmaya gerek gormuyorum


Bu markanin diger kaliteli ve cok pahali kasalarina lafimiz yok yanlis anlasilmasin ama bu model her yonuyle berbat , her markanin iyi ve kotu urunleri oluyor gercek bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumandan 10 yıl
Tasarım yoksunu ürünlerle nereye kadar yahu.
Buradan yetkilere sesleniyoruz :
Daha şatafatlı ürünler görmek istiyoruz kaliteli markalardan !!!
(:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alkaris 10 yıl
Lian li ürünlerinin tasarımı hoşunuza gitmiyor olabilir ama bu kasaları dandik demek hakaret sayılır bu ürünlerin malzeme kalitesi ve işçiliği çok iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maviay1980 10 yıl
çok zor lian li teneke yığıntısı adam içine hi tech veya high power 460 power koyar temaltake silverstona a özenti başka bişey değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerem 10 yıl
Görünüm açısından sade fakat benim gibi bilgisayarını 7/24 açanlar için havalandırması güzel.

Haber için teşekkürler fx
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 10 yıl
Benim kasa bile bundan güzel be:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
ohaaa pover yok 100 $ zor satar bu kasayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
ya psu yeri işlemcinin önü mü yoksa resimde mi bir gariplik var. bunu tasarladıktan sonra acaba hiç bileşen takıp kullandılar mı, yoksa sadece cad de tasarlanıp üretime mi geçildi. rezalet :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V1CT0RY 10 yıl
Kazma gibi kasa ya, en fazla edeceği 30 dolar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venom88 10 yıl
Gerçekten çok uğraşmışlar belli dizayn ve estetik olarak süper olmuş demek isterdik ama rezalet ötesi demirçiye gidip pc kasası yap bana desen sanırım bunla aşağı yukarı aynı şeyi verir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
! SpiDeR ! 10 yıl
Lian-Li işçiliğini hep sevmişimdir.. Sade kasalar bnm daha çok ilgimi çekiyor böle çok sayıda fan takılabilecek yeri olması güzel. Güzel bir kasa.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Güç kaynağına ayrılan yer kötü, işlemci soğutucularına mani olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20109 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, lian li
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Zotac GTX285 AMP! Edition SLI Test Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim