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    Linux 5.19, en yeni MacBook bilgisayarda test edilerek yayınlandı

    Linus Torvalds, Linux’un yeni sürümünü yayınladı. Torvalds, Linux 5.19 güncellemesinin Apple’ın silikon işlemcili en yen bilgisayarı M2 MacBook Air üzerinde hazırlandığını belirtti.
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    linux 5.19

    Linux, diğer işletim sistemleri gibi periyodik olarak güncellemeler alıyor. Linux’un arkasındaki destekçi olan Linus Torvalds, işletim sisteminin 5.19 sürümünü yayınladı ve farklı Linux varyantlarının geliştiricilerine değişiklikleri dahil etmesini sağladı.

    Linux 5.19, ARM64 tabanlı bilgisayarda geliştirildi

    Torvalds, yeni Linux sürümünün geliştirilmesinde Apple ürünlerinin kullanılmasına ilişkin “Buradaki en ilginç kısım, sürümü bir ARM64 dizüstü bilgisayarda yayınlamak oldu.” diyor. Torvalds kullandığı Mac modelini söylemiyor ancak Asahi Linux, yakında zamanda Türkiye’de de satışa çıkan en yeni MacBook Air modeli “M2 MacBook Air” olduğunu iddia ediyor.

    Torvalds, Linux’u çalıştıran arm64 donanımının bir süredir bulunduğunu ancak ilk kez gerçekten bir geliştirme platformu olarak kullanıldığını belirtiyor. Ancak Torvalds, Linux geliştirmek için ilk kez bir Apple ürününü tercih etmiyor. Daha öncesinde de ince ve hafif olmasından kaynaklı MacBook Air modelini tercih ettiğini söylüyor.

    Torvalds, MacBook Air’ın kullanımının sınırlı olduğunu; yalnızca sürümleri ve açılışları test etmek için kullandığını, gerçek iş için kullanılmadığını da ekliyor.

    Linux 5.19 güncellemesi ile gelen yenilikler

    İki aydan uzun süredir geliştirilme aşamasından sonra Linux 5.19 güncellemesi, yeni özellikler, gelişmiş donanım desteği ve birçok hata ve güvenlik düzeltmesi ile yayınlandı. Linux çekirdeği 5.19, AMD Secure Nested Paging özelliği için destek, ZSTD sıkıştırılmış yazılım dosyaları için destek, LoongArch için destek, ARM Scalable Matrix Entension (SME) için destek ve kullanıcıları en son tehditlere karşı korumak için yeni ve geliştirilmiş güvenlik özellikleri ve birinci sınıf donanım desteği için güncellenmiş sürücüleri getiriyor.

    Linux 5.19 nasıl yüklenir?

    Ubuntu veya Ubuntu tabanı bir sürüm kullanıyorsanız yeni özellikleri denemek için artık Linux kernel 5.19’u yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki komutları Terminal uygulamasında çalıştırarak Linux çekirdek 5.19’u Ubuntu veya Ubuntu tabanlı bir dağıtıma yüklemek oldukça kolaydır. Sisteminizin günce olduğundan ve yeni yedek aldığınızdan emin olduktan sonra şu komutları girin:

    • sudo add-apt-repository ppa:cappelikan/ppa
    • sudo apt update
    • sudo apt -y install mainline

    Mainline yüklendikten sonra, uygulamalar menüsünde bulacaksınız. Açın ve listeden seçerek, pencerenin sağ yanındaki “Install” butonuna tıklayarak Linux kernel 5.19’u kurun. Kurulum tamamlandığında pencereyi kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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