Kripto para piyasasında ATH ve ATL nedir?

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Kripto para piyasalarını yakından takip edenlerin sıkça kullandığı terimlerden ATH ve ATL'nin anlamı sıkça merak ediliyor. Peki bu terimler ne anlama geliyor? Kripto para veya hisse senedi fark etmeksizin bir varlığın piyasaya girdiği ilk günden itibaren gördüğü en yüksek ve en düşük seviyelerini ifade eden bu kavramlar yatırımcılar için neden önemli? Gelin bu terimlerin anlamlarına ve piyasalar için önemine yakından bakalım.

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ATH ve ATL’nin kripto paralardaki önemi

ATH ve ATL terimleri, İngilizce “All Time High” ve “All Time Low” kelime gruplarının baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe karşılığı ise, “tüm zamanların en yükseği” ve “tüm zamanların en düşüğü” anlamına gelmektedir. Bunlar, kripto para yatırımcıların sık karşılaştığı terimlerdir.

ATH nedir?

ATH değeri, bir varlığın satın alınacak maksimum değerini göstermenin yanı sıra, o varlığın belirtilen fiyattan satın alabilecek alıcıların olduğu anlamına da gelir. Bir varlığın en yüksek değerine ulaşması, o fiyatın her zaman yükseleceği veya belirtilen fiyatı aşacağı anlamına gelmez. ATH değerine yaklaşan bi varlığa yatırım yapmak oldukça risklidir. Özellikle kripto para piyasasında “ATH yaptı” kavramının yeni yatırımcı kazanmak için önemli bir yeri olsa da bu, kısa bir süre sonra dibin görülebileceği ve tüm yatırımın kaybedileceğine de neden olabilir.

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ATL nedir?

ATL değeri ise bir varlığı satarken minimum değerini göstermenin yanı sıra, o varlığın belirtilen fiyattan satan satıcıların olduğu anlamına da gelir. Bu değer, varlığın başlangıcındaki fiyatından bile düşük olabilir. ATL değerine yaklaşan bir varlığa yatırım yapmak çok fazla risk içerdiği gibi aynı zamanda da ilgili varlığa yatırım yapmak isteyenler için de iyi bir göstergedir.

ATH veya ATL için herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Bu terimler birçok yerde karşımıza çıktığı gibi özellikle de kripto para piyasalarında sıkça kullanılmaktadır. Bu piyasaya girmek isteyenlerin bilmesi gerektiği terimlerin en başında yer almaktadır.

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Kripto paralarda ATH ve ATL nedir?