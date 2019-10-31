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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lisa Su:İleride odağımız üretim süreci değil, mimarideki geliştirmeler olacak

    AMD’nin 3. Çeyrek finansal raporlarını açıkladığı etkinlikte söz alan firmanın CEO’su Lisa Su ileriye dönük planlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
    2 sa. (Son Güncelleme: 20 dk.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Lisa Su:İleride odağımız üretim süreci değil, mimarideki geliştirmeler olacak
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    AMD Zen mimarisiyle adete piyasaya geri dönüş yaptı. Mimarisel geliştirmelerin getirdiği performans kazanımı sayesinde donanım dünyasında ilgiyi üzerine çekmeyi başaran firmanın iddialı olduğu bir diğer başlıksa üretim tekniği.

     

    TSMC ile ortaklığı sayesinde işlemcilerini 7 nm gibi oldukça uç nokta bir üretim nodundan geçirmeyi başaran firmanın CEO’su Lisa Su finansal verilerin açıklandığı konferansta yaptığı açıklamalarda AMD’nin odak noktasına değindi.

    Mevcut yol haritasında değişiklik yok

    Lisa Su AMD’nin önümüzdeki dönemde planladığı üzere üretim teknolojisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin altını çizerken üzerine eğildikleri asıl noktanın işlemcinin mimarisel tarafında yapılacak geliştirmeler olduğunu açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "TRX40 çipsetli ASUS anakartların fiyatı sızdı: katlanan fiyatlar yolda"

    Performans arttırımında ana itici güç olarak Zen 2’den sonra çekirdek bazında iyileştirmelere yönelmenin firmanın ileride Intel’in karşısındaki durumunu nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.

     

     



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/zen_s_future_focuses_on_architecture_not_process_tech_says_amd_s_lisa_su/1 Yorum Yaz
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    Mete Can Karahasan 11 dk.
    Yalnız odak noktası üretim süreci olmayacak derken, üretim sürecinin kendisi de FinFET'leri dize getirecek. GAA diye birşey var, hele de MBC, bunlar geldiği vakit transistör kaybı 0 olacak. Sadece tünel akım ile transistör devreleri çalışacak. Akım seviyesi de FinFET'lerden daha geniş kapı-devre ayağı sebebiyle daha güçlü olacak. Kısacası gelecek, lisanslı dökümcülerle çalışanların elinde olacak. Intel'in elinde EMIB gibi 'müthiş' bir buluş var ama yarı özel sistemlerde adı sanı anılmadığından ona da geçmiş olsun. Daha tek zarda işlemci, ekran kartı birleştirmeyi başaramadı. Bundan sonra da sırtı doğrulmaz.
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    .V. 1 sa. yeni yorumcu
    Korku filmlerinde olur ya kurban katilin elinden bir şekilde kurtulma fırsatı yakalar, bir şey bulur sendeletir kötü karakteri ama o sırada etkisiz hale getirmek yerine kaçar Umarım AMD bu rehavet düşmez, sürekli vurur kırbacı, intel kafasını kaldırdıkça vurur Bir daha bulLdozer zamanına dönme çocuğum.
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