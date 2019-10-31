Lisa Su:İleride odağımız üretim süreci değil, mimarideki geliştirmeler olacak

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AMD Zen mimarisiyle adete piyasaya geri dönüş yaptı. Mimarisel geliştirmelerin getirdiği performans kazanımı sayesinde donanım dünyasında ilgiyi üzerine çekmeyi başaran firmanın iddialı olduğu bir diğer başlıksa üretim tekniği.

TSMC ile ortaklığı sayesinde işlemcilerini 7 nm gibi oldukça uç nokta bir üretim nodundan geçirmeyi başaran firmanın CEO’su Lisa Su finansal verilerin açıklandığı konferansta yaptığı açıklamalarda AMD’nin odak noktasına değindi.

Mevcut yol haritasında değişiklik yok

Lisa Su AMD’nin önümüzdeki dönemde planladığı üzere üretim teknolojisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin altını çizerken üzerine eğildikleri asıl noktanın işlemcinin mimarisel tarafında yapılacak geliştirmeler olduğunu açıkladı.

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Performans arttırımında ana itici güç olarak Zen 2’den sonra çekirdek bazında iyileştirmelere yönelmenin firmanın ileride Intel’in karşısındaki durumunu nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/zen_s_future_focuses_on_architecture_not_process_tech_says_amd_s_lisa_su/1