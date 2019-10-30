TRX40 çipsetli ASUS anakartların fiyatı sızdı: katlanan fiyatlar yolda

Tam Boyutta Gör

AMD’nin 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcilerini önümüzdeki ay satışa sunmaya hazırlandığı şu günlerde yeni yongalara daha fazla detay açığa çıkmaya devam ediyor. Son gelen haberlerde yeni modellerle gelecek yongasetlerine yer verildi.

AMD’nin Ryzen Threadripper ailesi yüksek performans isteyen kullanıcılara hitap etmesi nedeniyle hem işlemci tarafında hem de anakart tarafında ilk 2 nesilde fiyat olarak bir nebze daha tuzluydu. Yeni listelenen TRX40 yongasetli iki ASUS anakartının fiyatları bu durumu bir adım daha öteye taşıyacağa benziyor.

Artan fiyatlar

ROG Zenith II Extreme yaklaşık 900 dolarlık, PRIME TRX40-Pro ise 500 dolar seviyesindeki fiyatı ile dikkat çekiyor. Piyasadaki X399 yongasetli modellere baktığımızda ROG Zenith Extreme Alpha 600 dolardan satılırken PRIME X399-A gibi bir modelse ise 300 dolardan işlemcisiyle buluşuyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia Ampere ile Ray Tracing performansını arttıracak"

X570 yongaseti PCIe 4.0 teknolojisinin getirdiği maliyet artışı nedeniyle daha yüksek fiyatlı anakartlara neden olmuştu. Yeni yongasetinde de benzer bir durum söz konusu olabilir. Dahası fiyat artışı eğer nihai rakamlarsa kullanıcılar tarafından tepki çekeceğe benziyor. Son olarak geriye dönük uymluluk sunulmasının beklenmediği yeni Threadripper ailesinin önümüzdeki ay içerisinde piyasaya sürüleceğini hatırlatalım.

https://wccftech.com/amd-3rd-gen-threadripper-cpu-trx40-motherboard-prices-leak/