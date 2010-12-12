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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitec'den 2TB depolama kapasitesi sunan şık tasarımlı harici sürücü

8 yıl
7,3b
1
5
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon donanım üreticisi Logitec, Premium serisi harici depolama sürücülerine yüksek kapasiteli yeni bir model daha ekledi. Ödüllü tasarımıyla dikkat çeken 2TB kapasiteli yeni sürücünün dikey ve yatay kullanıma yatkın olduğu belirtiliyor. 35 x 183 x 120 mm boyutlarında ve 850 gram ağırlığında olan sürücü, PC bağlantısını USB 2.0 üzerinden yapıyor.

Logitec tarafından açıklanan bilgilere göre güç tüketimi 10 Watt olan yeni sürücü, pasif olarak soğutuluyor ve bir yıllık garanti ile 167 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.


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halken 8 yıl
Gene mi usb 2.0. Artık yüksek kapasiteli harici diskler usb 3.0 olmalı.
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M1A2Abrams 8 yıl
logitech isviçre malıdır
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maglev45 8 yıl
Marka fena hâlde "Logitech" çakması gibi duruyor. Şahsen "Ne Logitech japon markası mıymış?! Harddiski mi varmış?!" tepksini verdim. Bu arada gerçekten Logitech'in harddiski var mı?
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Algenthor 8 yıl
Isvicre
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huxi20 8 yıl
logitecH zannettim ilk başta isveç değil miydi o diyordum. bu marka ne zamandır var ya
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