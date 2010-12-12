Logitec'den 2TB depolama kapasitesi sunan şık tasarımlı harici sürücü

Japon donanım üreticisi Logitec, Premium serisi harici depolama sürücülerine yüksek kapasiteli yeni bir model daha ekledi. Ödüllü tasarımıyla dikkat çeken 2TB kapasiteli yeni sürücünün dikey ve yatay kullanıma yatkın olduğu belirtiliyor. 35 x 183 x 120 mm boyutlarında ve 850 gram ağırlığında olan sürücü, PC bağlantısını USB 2.0 üzerinden yapıyor.

Logitec tarafından açıklanan bilgilere göre güç tüketimi 10 Watt olan yeni sürücü, pasif olarak soğutuluyor ve bir yıllık garanti ile 167 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.