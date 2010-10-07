Logitech, hoparlörlü notebook soğutucu standı Lapdesk N550'yi tanıttı.

Dünya'nın tanınan bilgisayar aksesuar üreticilerinden Logitech Lapdesk N550 notebook soğutucu standı ile daha önce ürettiği N700'ün alt küçük modelini tanıttı.

Logitech, geçtiğimiz aylarda ürettiği Lapdesk N700 ile 16 inç ve üzeri boyutlardaki dizüstü bilgisayarları hedef alırken, Lapdesk N550 adlı ürün ile 14.1 inç ve altında boyutlara sahip bilgisayarları hedef kitlesi olarak görüyor.

Şık tasarımı ile dikkat çeken Logitech Lapdesk N550, sahip olduğu soğutma ünitesinin yanında bünyesinde barındırdığı stereo ses sistemi ile de dikkat çekiyor.

Logitech bu serinin bir önceki ürünü olan Lapdesk N700'de yer alan USB kaynaklı fan sistemine N550'de yer vermeyerek boyutta ciddi anlamda küçültmeye gitti. Fansız soğutma yaparak kullanıcıları fan sesinden de kurtaran Logitech Lapdesk N550, Ocak 2011 tarihinden itibaren 60$-80$ arası değişen fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulacak.