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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech, hoparlörlü notebook soğutucu standı Lapdesk N550'yi tanıttı

Logitech, hoparlörlü notebook soğutucu standı Lapdesk N550'yi tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Logitech, hoparlörlü notebook soğutucu standı Lapdesk N550'yi tanıttı
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Dünya'nın tanınan bilgisayar aksesuar üreticilerinden Logitech Lapdesk N550 notebook soğutucu standı ile daha önce ürettiği N700'ün alt küçük modelini tanıttı.

Logitech, geçtiğimiz aylarda ürettiği Lapdesk N700 ile 16 inç ve üzeri boyutlardaki dizüstü bilgisayarları hedef alırken, Lapdesk N550 adlı ürün ile 14.1 inç ve altında boyutlara sahip bilgisayarları hedef kitlesi olarak görüyor.

Şık tasarımı ile dikkat çeken Logitech Lapdesk N550, sahip olduğu soğutma ünitesinin yanında bünyesinde barındırdığı stereo ses sistemi ile de dikkat çekiyor.

Logitech bu serinin bir önceki ürünü olan Lapdesk N700'de yer alan USB kaynaklı fan sistemine N550'de yer vermeyerek boyutta ciddi anlamda küçültmeye gitti. Fansız soğutma yaparak kullanıcıları fan sesinden de kurtaran Logitech Lapdesk N550, Ocak 2011 tarihinden itibaren 60$-80$ arası değişen fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Logitech, hoparlörlü notebook soğutucu standı Lapdesk N550'yi tanıttı
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pulto23 9 yıl
jay jay logitech n700 modelinin ses kalitesini bi dene derimm...ben denedimmm çok kaliteli ve yüksek...
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ZAGROSs 9 yıl
bunu 1 ay once electro-world de gormusutum.cok hizlisiniz gercekten
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Batuist 9 yıl
Logitechin ürettiği bütün ürünler dizayn anmında çok başarılı.. tabi ürünlerin kaliteside görüntüsü kadar başarılı..
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jay jay justified 9 yıl
USB'den güç alan hoparlörlerin kalitesinin, dizüstündekilere oranla ne durumda olduğu tartışmaya açık :)

Bunun yerine, masaüstü kullanımlar için ideal olan; optik okuyucu, HDD yuvası, fan ve USB çoğaltıcıyı birlikte sunan; gücünü de normal prizden alan çözümlere yönelmek daha mantıklı. Ya da sadece fana sahip, alüminyum modeller tercih edilebilir.
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SteveVai17 9 yıl

jay jay justified

USB'den güç alan hoparlörlerin kalitesinin, dizüstündekilere oranla ne durumda olduğu tartışmaya açık :)

Bunun yerine, masaüstü kullanımlar için ideal olan; optik okuyucu, HDD yuvası, fan ve USB çoğaltıcıyı birlikte sunan; gücünü de normal prizden alan çözümlere yönelmek daha mantıklı. Ya da sadece fana sahip, alüminyum modeller tercih edilebilir.

Ön yargılı olmamak lazım
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