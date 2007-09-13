Logitech'den yeni Cordless GameBoard Pro PS3 klavyesi

Klavye ve fare devi Logitech, "Cordless MediaBoard" Playstation 3 klavyesinin güncellenmiş sürümü "Corldless MediaBoard Pro" yu duyurdu. Eski klavye gümüş renginde olduğu için PlayStation 3 ile pek uyumlu gözükmüyordu. Güncelleştirilmiş sürümde ise, PlayStation 3 de kullanılan siyah malzemenin çok benzeri klavyede kullanılmış. Klavyeler arasındaki bir diğer fark da bağlantı şekilleri. Eski klavye PlayStation 3'ün ön tarafındaki USB yuvalarından birine takılan verici ile çalışırken, yeni klavye, tıpkı Sixaxis kontrolcüler gibi bluetooh üzerinden direk olarak PlayStation ile bağlantı kurabiliyor. Klavyenin 10mt'lik çekim mesafesi ve 2 adet AA pil ile 200 saate kadar çalışma süresi bulunmakta. Ürün ekim ayında 79.99$'dan satılacak.