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Logitech'den yeni Cordless GameBoard Pro PS3 klavyesi

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
26,8b
1
44
Diğer
enderc
Haber Editörü
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[html]<p align="center"><img src="https://www.donanimhaber.com/resimler/image.aspx/logips3keyboendexp.jpg" width="675" height="450" /></p> <p>Klavye ve fare devi Logitech, "Cordless MediaBoard" Playstation 3 klavyesinin güncellenmiş sürümü "Corldless MediaBoard Pro" yu duyurdu. Eski klavye gümüş renginde olduğu için PlayStation 3 ile pek uyumlu gözükmüyordu. Güncelleştirilmiş sürümde ise, PlayStation 3 de kullanılan siyah malzemenin çok benzeri klavyede kullanılmış. Klavyeler arasındaki bir diğer fark da bağlantı şekilleri. Eski klavye PlayStation 3'ün ön tarafındaki USB yuvalarından birine takılan verici ile çalışırken, yeni klavye, tıpkı Sixaxis kontrolcüler gibi bluetooh üzerinden direk olarak PlayStation ile bağlantı kurabiliyor. Klavyenin 10mt'lik çekim mesafesi ve 2 adet AA pil ile 200 saate kadar çalışma süresi bulunmakta. Ürün ekim ayında 79.99$'dan satılacak.</p>[/html]
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar logitech cordless mediaboard pro ps3 klavye ile ps3 te pes 2011 oynanıyormu? tuşları istediğim gibi ayarlayabilirmiyim?
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selvijr 8 yıl
nasıl bir horttur bu korktum valla
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artiery 12 yıl
ben üründe pro game tipi goremedim standart bi klavye tipi var g 15 e hiç benzemiyor...
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max975 12 yıl
sade ve şık güzel bir ürün.
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edi_büdü 12 yıl
ps3 de strateji oynansa birde
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emre_71 12 yıl
logitech iyi, güzel, hoş da fiyatları pahalı...
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Black-Box 12 yıl

Orjinalden alıntı: why_living

ps3 de strateji oynansa birde


Niye oynanmıyomu?
ps3.gamezone.com/...
ps3.gamezone.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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U_şen 12 yıl
güzel bir alet
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Megavolt 12 yıl
Çok şık yahu
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