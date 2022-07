Teknoloji hayatımızı nasıl etkiliyor?

Teknoloji, ulaşım kolaylığı ve güvenliğinden gıda ve sağlık hizmetlerine erişimine, sosyalleşme ve verimliliğe kadar yaşamımızın neredeyse her yönünü etkiliyor. İnternetin gücü, küresel toplulukların oluşmasını ve fikirlerin, kaynakların daha kolay paylaşılmasını sağladı. Bununla birlikte bazı teknolojilerin uzun süreli kullanımı zihinsel sağlıktaki düşüş, artan sosyal bölünme ve mahremiyet endişeleriyle ilişkilendirilebilir.

Teknoloji nedir? Teknolojinin faydaları 8 ay önce eklendi

Teknolojinin günlük yaşama etkileri

Teknolojiyi bazılarımız fazla önemsemiyor; oysaki en güncel teknoloji haberleri ve son dakika haberlerini anında alıyor, kahvemizi kapımıza kadar getirtebiliyor veya ülkenin hatta dünyanın sevilen biriyle teknoloji sayesinde tanışma şansı buluyoruz. Peki, teknolojik yenilikleri takip etmeden günlük hayatımızı sürdürebilir miydik? Koronavirüs pandemisi bizi teknolojiye daha da bağımlı hale mi getirdi yoksa dönemi atlatmamıza yardımcı mı oldu? Teknoloji hayatımızı nasıl etkiledi, nasıl kolaylaştırdı? Teknolojinin son yıllarda hayatımızı etkilediği alanlara göz atıyoruz.

İletişim

“Buraya gel Watson, seni görmem gerek” Bunlar Alexander Graham Bell’in 1876’da devrim niteliğindeki icadı üzerine söylediği ilk sözlerdi. Bell, başlangıçta telefonun her şehirde bir tane olacağını hayal etmiş; günümüzde herkesin cebinde bir tane var. Bununla birlikte teknoloji, geleneksel sesli aramayı bitirdi. Mesajlaşmayı ve sosyal medyayı tercih ediyoruz.

Pandemi döneminde yaygınlaşan görüntülü aramalar, maymun çiçeği gibi yeni hastalıkların ortaya çıkmasıyla birlikte popülerliğini koruyor. Zoom veya çeşitli programlar aracılığıyla uzaktaki ailemiz, arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle iletişimi kolay ve sağlıklı bir şekilde sürdürüyoruz. Görüntülü görüşme sadece sosyal hayatlar için değil, iş hayatında da etkili oldu. Salgın döneminde çoğumuz her zamankinden daha fazla evden çalıştı, yüz yüze toplantıların yerini video konferanslar aldı. Evden çalışma günümüzde hala sürüyor.

Gizlilik

Hayatımızın her zamankinden daha fazlasını internette geçiriyoruz. Bir rapora göre, Türkiye 2019’da günde 7 saati internette geçidi; tabii ki bu süre sokağa çıkma yasağının başlamasından bu yana hızla arttı. Alıveriş mi yapacaksınız? Amazon. Arkadaşlarınızla mı konuşacaksınız? WhatsApp. Eğlenmek mi istiyorsunuz? Araştırma mı yapacaksınız? Google’a girin. Bugün günlük rutinlerimizin neredeyse hepsini internetten karşılıyoruz, bu nedenle çevrimiçi olarak geçirdiğimiz zamanın daha da artması kaçınılmaz.

İnternetten her şeye erişebilmek bize benzersiz bir kolaylık sağladı ancak bizi daha savunmasız hale getirdi. Online yaptığımız her hareket kayıt altına alınıyor ve gittiğimiz her yerde dijital ayak izleri bırakıyoruz. Hackerlar ve dolandırıcılar da bunu biliyor ve finansal kazanç sağlamak adına faydalanmak için çok çaba sarf ediyor. Teknoloji, bize kendimizi korumamız ve hayatımızı çevrimiçi ortama geçirirken güvende olmamızı sağlayan araçlar sunuyor. Parola yöneticileri, VPN hizmetleri, anti-virüs programları, verilerimizi güvende tutmamıza yardımcı olan harika teknolojiler.

Alışveriş

Alışveriş yapmak için evden çıkmamıza gerek yok. Çoğumuzun bir tableti, dizüstü bilgisayarı veya akıllı telefonu olduğu için hemen her şey önümüzde, istediğimiz her şeyi satın alabildiğimiz sanal mağazalara kolayca erişebiliyoruz.

Teknoloji, perakendeciliği de yaygınlaştırdı. Eskiden kendi mağazamızı açmak için fiziksel bir varlığa ihtiyacımız vardı, şimdi tek ihtiyacımız olan bir bilgisayar. Ürünlerimizin satışını gerçekleştirmek her zamankinden daha kolay. Bu, dakikalar içerisinde profesyonel görünümlü web siteleri oluşturmamıza ve ardından ürünlerimizi veya hizmetlerimizi satmamıza yardımcı olacak web sitesi oluşturucularının basitliği sayesinde.

Bilgiye erişme

Bugün bir şey öğrenmek istediğimizde birkaç tıkla yorulmadan yapabiliyoruz. Birçoğumuz yerimizden hareket bile etmiyor, telefonu çıkarıp Google’da aratıyor ve hatta akıllı ev asistanlarına soruyor. Eskiden bir konu hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek için kütüphaneye gitmemiz gerekiyordu. Şimdi teknolojideki ilerlemeler sayesinde hayal edebileceğimiz hemen her şey hakkında bilgi içeren yüz binlerce web sitesi var.

Biraz klişe ama kelimenin tam anlamıyla her şey için bir uygulama var. Örneğin; bir yere nasıl gideceğinizi bilmek istiyorsanız, Google Haritalar’ı açıp yol tarifileriyle birlikte en iyi rotayı seçmeniz yeterli. İşletmeler için trafik, hava durumu, güvenlik ve yasal bilgilerin yanı sıra aracı otomatik olarak yönlendiren uygulamalar bile var. Uygulama teknolojisi öğrenmeyi, flört etmeyi, yemek yemeyi, aklınıza gelebilecek hemen her şeyi çok daha kolay hale getirdi.

Göz ardı edilmemesi gereken, tüm bu uygulamaları çalıştıran cihazlar. Son on yılda akıllı telefonun yükselişi katlanarak arttı ve mobil cihazlarda günlük internet aramaları artık dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarda yapılan aramalardan daha fazla. Mobil cihazlarda her yıl iyileştirmeler yapılmaya devam ediyor. Telefonlar artık sadece konuşmak için değil, online dünyaya açılan cep boyunda bir portal.

Sosyal hayat

Hayatımızdaki bir diğer sismik değişim ise sosyal medyanın devreye girmesi oldu. Bu sektör ilerledi; MySpace unutuldu, Snapchat, TikTok, Instagram ve diğer sosyal ağ platformları artık bize ister birkaç takipçisi olan arkadaşlarımızın ister milyonlarca kişinin takip ettiği ünlülerin yaşamlarına ilişkin gerçek zamanlı bilgi veriyor. İşletmeler de harekete geçti ve çoğu şirkette bir markanın itibar kazanmasına yardımcısı olması için bir sosyal medya yöneticisi bulunuyor.

Sosyal medya eğlenceli olabilir ancak araştırmalar zihinsel sağlığımız üzerinde zararlı etkisi olabileceğini gösteriyor. Özellikle genç kullanıcılar söz konusu olduğunda bazı hükümetler sosyal medya şirketlerini daha sorumlu olmaya çağırıyor. Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırma genç kızların %46’sının sosyal medyanın özgüvenleri üzerinde olumsuz etkisi olduğunu bildirdi ve düzeltilmesi gereken çok şey olduğunu ortaya koydu.

Çalışma

2020 yılı birçok olumsuz nedenden ötürü hafızalarımızdan silinmeyecek ancak en belirleyici olumlu yönlerinden biri evden çalışmanın yaygın olarak kabul görmesi oldu. Salgın tüm hızıyla devam ederken birçoğu ofislerini terk etmek ve evlerinden çalışmak zorunda kaldı. Bir araştırmaya göre pandemi döneminde %42 oranla en fazla Amerikalılar esnek çalışmaya geçti.

İşe gidip gelmek yok, daha esnek çalışma saatleri, daha faz çevresel etki, istenilen yerde çalışma, tüm bunlar yine teknolojik gelişmeler sayesinde mümkün oldu. Ofis dışında çalışmanın zorlukları da yok değil. Çeşitli yerdeki çalışanları başarılı bir şekilde organize etmek gerçekten kolay bir iş değil.

Sağlık

Teknolojideki bir başka trend de fitness cihazlarının yükselişi oldu. Uzun senelerdir formda kalmamıza yardımcı teknolojileri kullanıyor olsak da antrenmanlarımızı takip eden cihazlardan gelen anında geri bildirim ve önerilerle daha bilimsel hale geldi. Şu anda dünyada en çok tercih edilen akıllı saat Apple Watch olsa da değerlendirilebilecek birçok seçenek var. Peki, bir spor saati neler yapabiliyor? Spor saatinin yalnızca tur zamanını kaydettiği günlerin çok ötesindeyiz. Artık kalp atışlarımızı ve kan basıncımızı izleme, egzersiz planlarını takip etme, uyku düzenimizi izleme, EKG çekme ve daha birçok yeteneğe sahipler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.