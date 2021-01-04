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    Los Angeles'taki gizemli 'Jetpack-Adam' gökyüzünde uçarken görüntülendi

    Los Angeles Havalimanı yakınlarında yaklaşık bir kilometrelik yükseklikte uçan gizemli Jetpack-Adam ilk kez videoya alındı. Uçaktan çekilen görüntüleri aşağıda izleyebilirsiniz.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Los Angeles'taki gizemli 'Jetpack-Adam' gökyüzünde uçarken görüntülendi
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    Los Angeles'ın bir süredir konuşulan gizemli jetpack-adamı ilk kez uçarken görüntülendi. Pilot eğitim okulu Sling Pilot Academy tarafından yakalanan videoda, gizemli bir kişiyi yaklaşık 1 kilometrelik irtifada jetpack'iyle uçarken görüyoruz. Söz konusu jetpack kullanıcısının kimliği hakkında henüz herhangi bir bilgimiz yok.

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    Jetpack-adam daha önce Ağustos ve Ekim aylarında, havayolu pilotları tarafından Los Angeles Uluslararası Havalimanı yakınlarında görülmüştü. Pilotlar arasındaki konuşmalardan alınan bilgilerde söz konusu kişinin yaklaşık 1 ve 1,8 kilometrelik yüksekliklerde uçtuğu belirtiliyordu. Ancak bugüne kadar konuyla ilgili henüz net bir video görememiştik.

    Sling Pilot Academy tarafından yayınlanan videoda,"Videoda bir jetpack görülüyor gibi, ancak bu cisim bir drone veya başka bir obje de olabilir. Jetpack'li bir adamsa, söz konusu bu kişinin yasal bir test uçuş izni alıp almadığı konusu bilinmiyor (jetpackler gerçek ve Los Angeles yakınlarında bir üretici var); veya Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda son zamanlarda hava trafiğinde problemlere yol açan jetpack'ler aynı kişiyle bağlantılı mı bilmiyoruz." açıklamalarına yer verilmiş.

    Dünyanın farklı taraflarında şu anda jetpack üretimlerinin yapıldığını biliyoruz, ancak Los Angeles Havalimanı gibi yoğun hava trafiğine sahip bir bölgede 2 kilometre gibi yüksekliklere çıkan birisini görmek gerçekten de epey ilginç. İzinsiz bir uçuş olma ihtimali elbette yüksek, jetpack'teki adamın tehlikeli bir iş yaptığı söylenebilir. Söz konusu kişinin Federal Havacılık İdaresi'ne bildirildiği belirtiliyor,  



    https://www.popularmechanics.com/flight/a35083324/guy-in-jetpack-los-angeles-video-footage/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Cj sen misin
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    xSHUJx 5 gün ( Mesaj Silindi )
    la neyi gizemli yaa. vardı ya hani bi adam hatta fransamı neydi. izin verilmediği için abd ye gitmişti uçuş geliştirme vs içi heh o lavuktur bu işte
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi ) xSHUJx
    ingiliz. deniz piyadesi bir elemanın mamülü idi. Aha bu da videosu;

    Gravity Industries;
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu devirde çok anormal şeyler değil bunlar da adamda iyi cesaret varmış. Yakıtının yetip yetmeyeceğini kestiremeden o kadar yükseğe çıkmak cesurluk mu yoksa cahil cesaretimi o da tartışılır.
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Bu tarz işler hoyda binek gideh jetpacklen mantığı ile yapılmıyor hocam. Hesabını, planını yapmadan binmez ona adam, çok kafanı yorma sen boşver.
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    likeslice (Kadir Gündoğdu) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    GTA ?
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    SuperVisör (mahir cam) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    an graviteyi bulmadan bu iş çözülmez türk mucitler üniversiteler dahilerimiz profesörlerimiz bulabilsede patent alıp her üretimdüen komisyon alsa bu ülkeye katkı olur muasır medeniyetlerin üstüne çıkma şansımız artar
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    Rachsuchtig 6 gün ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    An gravity'ye gelene kadar daha bizim yapacak çok işimiz var. Biz daha araba üreticiz sonra uydu üreticez.



    Ha belki bir Türk keşfeder ama Amerika'da yaşayan bir Türk. Aşı meselesindeki gibi
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    Öyle kolay görünmüyor pek ama sen bilirsiniz...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    fotifoti (foti ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    hitler'in bir hayali gerçek olmuş :)
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    MHEC 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Rocketman yazmış
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