Los Angeles'taki gizemli 'Jetpack-Adam' gökyüzünde uçarken görüntülendi

Los Angeles'ın bir süredir konuşulan gizemli jetpack-adamı ilk kez uçarken görüntülendi. Pilot eğitim okulu Sling Pilot Academy tarafından yakalanan videoda, gizemli bir kişiyi yaklaşık 1 kilometrelik irtifada jetpack'iyle uçarken görüyoruz. Söz konusu jetpack kullanıcısının kimliği hakkında henüz herhangi bir bilgimiz yok.İlginizi Çekebilir Fransa'nın 14 Temmuz kutlamalarına 'Green Goblin' damgasını vurdu
Jetpack-adam daha önce Ağustos ve Ekim aylarında, havayolu pilotları tarafından Los Angeles Uluslararası Havalimanı yakınlarında görülmüştü. Pilotlar arasındaki konuşmalardan alınan bilgilerde söz konusu kişinin yaklaşık 1 ve 1,8 kilometrelik yüksekliklerde uçtuğu belirtiliyordu. Ancak bugüne kadar konuyla ilgili henüz net bir video görememiştik.
Sling Pilot Academy tarafından yayınlanan videoda,"Videoda bir jetpack görülüyor gibi, ancak bu cisim bir drone veya başka bir obje de olabilir. Jetpack'li bir adamsa, söz konusu bu kişinin yasal bir test uçuş izni alıp almadığı konusu bilinmiyor (jetpackler gerçek ve Los Angeles yakınlarında bir üretici var); veya Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda son zamanlarda hava trafiğinde problemlere yol açan jetpack'ler aynı kişiyle bağlantılı mı bilmiyoruz." açıklamalarına yer verilmiş.
Dünyanın farklı taraflarında şu anda jetpack üretimlerinin yapıldığını biliyoruz, ancak Los Angeles Havalimanı gibi yoğun hava trafiğine sahip bir bölgede 2 kilometre gibi yüksekliklere çıkan birisini görmek gerçekten de epey ilginç. İzinsiz bir uçuş olma ihtimali elbette yüksek, jetpack'teki adamın tehlikeli bir iş yaptığı söylenebilir. Söz konusu kişinin Federal Havacılık İdaresi'ne bildirildiği belirtiliyor,
https://www.popularmechanics.com/flight/a35083324/guy-in-jetpack-los-angeles-video-footage/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Gravity Industries;
Ha belki bir Türk keşfeder ama Amerika'da yaşayan bir Türk. Aşı meselesindeki gibi