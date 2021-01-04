Los Angeles'taki gizemli 'Jetpack-Adam' gökyüzünde uçarken görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Los Angeles'ın bir süredir konuşulan gizemli jetpack-adamı ilk kez uçarken görüntülendi. Pilot eğitim okulu Sling Pilot Academy tarafından yakalanan videoda, gizemli bir kişiyi yaklaşık 1 kilometrelik irtifada jetpack'iyle uçarken görüyoruz. Söz konusu jetpack kullanıcısının kimliği hakkında henüz herhangi bir bilgimiz yok.

İlginizi Çekebilir

Fransa'nın 14 Temmuz kutlamalarına 'Green Goblin' damgasını vurdu

Jetpack-adam daha önce Ağustos ve Ekim aylarında, havayolu pilotları tarafından Los Angeles Uluslararası Havalimanı yakınlarında görülmüştü. Pilotlar arasındaki konuşmalardan alınan bilgilerde söz konusu kişinin yaklaşık 1 ve 1,8 kilometrelik yüksekliklerde uçtuğu belirtiliyordu. Ancak bugüne kadar konuyla ilgili henüz net bir video görememiştik.

Sling Pilot Academy tarafından yayınlanan videoda,"Videoda bir jetpack görülüyor gibi, ancak bu cisim bir drone veya başka bir obje de olabilir. Jetpack'li bir adamsa, söz konusu bu kişinin yasal bir test uçuş izni alıp almadığı konusu bilinmiyor (jetpackler gerçek ve Los Angeles yakınlarında bir üretici var); veya Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda son zamanlarda hava trafiğinde problemlere yol açan jetpack'ler aynı kişiyle bağlantılı mı bilmiyoruz." açıklamalarına yer verilmiş.

Dünyanın farklı taraflarında şu anda jetpack üretimlerinin yapıldığını biliyoruz, ancak Los Angeles Havalimanı gibi yoğun hava trafiğine sahip bir bölgede 2 kilometre gibi yüksekliklere çıkan birisini görmek gerçekten de epey ilginç. İzinsiz bir uçuş olma ihtimali elbette yüksek, jetpack'teki adamın tehlikeli bir iş yaptığı söylenebilir. Söz konusu kişinin Federal Havacılık İdaresi'ne bildirildiği belirtiliyor,

https://www.popularmechanics.com/flight/a35083324/guy-in-jetpack-los-angeles-video-footage/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.