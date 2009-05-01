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LPG, CNG Fuarı: Vogas

10 yıl
12,5b
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LPG, CNG fuarında geleceğin yakıt teknolojileri hakkında bilgi alıyoruz.

En yeni LPG ve CNG araç kitlerinin sergilendiği LPG, CNG fuarında Natural Gas standındayız.


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cevo33@hotmail.com 10 yıl
2009 benzinli 125 hp ford mondeo aracım var lpg sistem takılırmı, sorun olurmu, kaç tl olur iyi günler.
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bektaşlpg 10 yıl
Olur neden olmasın ben aracınıza vogas plus 'ı öneriyorum.Aracınızın lpg'li olduğunu asla anlamıcaksınız.Sağlam,güvenli ve özenli montaj bizim en değer verdiğim ilkelerden bir kaçtanesidir.Gelin yerimizi görün,ürünümüzü gösterelim,bizleri görün,bir çayımızı için.

ADRESİMİZ:10.SOKAK NO:57 (AKBANK ARKASI) Ostim/ANKARA TEL:(312) 385 69 69 WEB: www.bektasoto.com ve www.vogasplus.net
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slat21 10 yıl

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