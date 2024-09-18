Lübnan'da patlatılan çağrı cihazları teknolojik cihazların bir tehdide dönüştüğünü mü gösteriyor?

Aynı anda üç bine yakın çağrı cihazının patlatıldığı iddia edilen ve Lübnan'ın yanı sıra adeta dünyayı sarsan saldırı gerçekten komplike bir siber saldırı ürünü mü, ve telefonlarımız için tehdit mi?

Geçtiğimiz gün sonuna doğru dünya gündemine Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının uzaktan bir iddiaya göre aynı anda patlatılması sonucu yaşananlar damgasını vurdu. İsrail'in gerçekleştirdiği iddia edilen ve "ABD'nin saldırıyla bir ilgimiz yok" diye açıklama yaptığı çağrı cihazı saldırılarında 900'ü ağır olmak üzere 2700 kişinin yaralandığı, 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydediliyor. Bu saldırılar sonrası en çok konuşulan konuların başında ise uzaktan patlatılan bu cihazların, gelecekte akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar için de bir tehdide dönüşebileceği geliyordu.

Bu videomuzda hem İsrail'in yaptığı iddia edilen saldırının karmaşıklığına dair, hem de cebimizdeki telefonların yarın bir gün bu olaylarda görüldüğü üzere süper bir saldırı ile patlatılıp patlatılamayacağına dair sorulara açıklık getirmeye çalıştık. Hepinize iyi seyirler.

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