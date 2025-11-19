Lumia 2 ile akıllı küpe dönemi resmen başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Giyilebilir teknoloji ile modayı birleştiren ürünler arasında yeni bir dönemin habercisi olarak öne çıkan Lumia 2, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Lumia tarafından altı yıllık bir geliştirme sürecinin sonucu olan Lumia 2, hem mücevher estetiğinde tasarlanmış hem de daha önceki hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini sağlıyor.

Kulaktan kan akışını ölçebiliyor

Şirket, bu küpelerin kan akışını ve çeşitli sağlık verilerini takip edebilen dünyanın ilk akıllı küpeleri olduğunu duyurdu. Hızlı kalkınca başın dönmesi veya sersemlik hissi gibi durumları yaşayanlar için Lumia 2, kan akışını takip ederek bu fenomenin nedenlerini anlamayı mümkün kılıyor.

Tam Boyutta Gör Sol küpenin arkasında yer alan elektronik platform ve kızılötesi ışık sensörü, beyne en yakın kulak arterinden kan akışını ölçüyor. Çoğu giyilebilir cihaz, bilekten veya parmak ucundaki yüzeysel kılcal damarları ölçerken Lumia 2 başa giden kan akışındaki değişiklikleri doğrudan tespit ediyor. Bu ölçümler, gün boyunca enerji seviyemizi, odaklanmayı ve genel hissimizi doğrudan etkileyen kritik veriler sunuyor.

Platin ve titanyumdan üretilen Lumia 2, Huggie Hoop, Cuff veya Ball Stud modelleriyle sunuluyor ve altın, gümüş ve şeffaf kaplama seçenekleri mevcut. Ayrıca patent başvurusu sürecinde olan 'SwitchBack' teknolojisi sayesinde mevcut küpelere kolayca eklenebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ağırlığı 1 gramın altında ve Apple AirPods’tan beş kat daha küçük olan Lumia 2, uyku, sıcaklık ve döngü takibi gibi birçok fonksiyonu yerine getirebiliyor. Küpe, hidrasyon, beslenme, duruş, hareket ve uyku gibi günlük yaşam alışkanlıklarını takip ederek vücudun bu alışkanlıklara verdiği tepkileri analiz ediyor ve kullanıcılara bilinçli kararlar alma fırsatı sunuyor.

Küpelere ayrıca güvenli kilit sistemi ve değiştirilebilir batarya paketi eklenmiş. Bataryalar 5-8 gün kullanım ömrü sunuyor. Öte yandan cihaz tasarımı sadece kadınlara yönelik gibi görünse de, erkekler için de seçenekler mevcut. Kulak manşeti modeli, delik gerektirmiyor ve mat titanyum ile şeffaf renklerde sunulacak.

Aylık abonelik gerekiyor

Lumia 2, hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu. Lumia 2, şu an için yalnızca ABD ve Kanada’da satışa sunulacak. Fiyatı 249 dolar, aylık abonelik ücreti ise 9,99 dolar olarak açıklandı. Bu arada orijinal Lumia 1, Harvard, Johns Hopkins ve Duke Üniversitesi araştırmacılarıyla birlikte Long COVID ve POTS hastaları için geliştirilmişti. Ancak Lumia 2 tıbbi bir cihaz değil, teşhis veya tedavi amacı taşımıyor.

