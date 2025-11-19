Lumia 2 ile akıllı küpe dönemi resmen başladı

Kulaktan kan akışını ölçebiliyor
Şirket, bu küpelerin kan akışını ve çeşitli sağlık verilerini takip edebilen dünyanın ilk akıllı küpeleri olduğunu duyurdu. Hızlı kalkınca başın dönmesi veya sersemlik hissi gibi durumları yaşayanlar için Lumia 2, kan akışını takip ederek bu fenomenin nedenlerini anlamayı mümkün kılıyor.
Platin ve titanyumdan üretilen Lumia 2, Huggie Hoop, Cuff veya Ball Stud modelleriyle sunuluyor ve altın, gümüş ve şeffaf kaplama seçenekleri mevcut. Ayrıca patent başvurusu sürecinde olan 'SwitchBack' teknolojisi sayesinde mevcut küpelere kolayca eklenebiliyor.
Küpelere ayrıca güvenli kilit sistemi ve değiştirilebilir batarya paketi eklenmiş. Bataryalar 5-8 gün kullanım ömrü sunuyor. Öte yandan cihaz tasarımı sadece kadınlara yönelik gibi görünse de, erkekler için de seçenekler mevcut. Kulak manşeti modeli, delik gerektirmiyor ve mat titanyum ile şeffaf renklerde sunulacak.
Aylık abonelik gerekiyor
Lumia 2, hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu. Lumia 2, şu an için yalnızca ABD ve Kanada'da satışa sunulacak. Fiyatı 249 dolar, aylık abonelik ücreti ise 9,99 dolar olarak açıklandı. Bu arada orijinal Lumia 1, Harvard, Johns Hopkins ve Duke Üniversitesi araştırmacılarıyla birlikte Long COVID ve POTS hastaları için geliştirilmişti. Ancak Lumia 2 tıbbi bir cihaz değil, teşhis veya tedavi amacı taşımıyor.