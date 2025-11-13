Valve, yeni VR başlığı Steam Frame'i tanıttı: İşte özellikleri

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Valve, Steam Deck ve OLED’li modeliyle donanım pazarına güçlü bir dönüş yaptıktan sonra şimdi de sanal gerçeklik alanına Steam Frame isimli yeni başlığıyla geri dönüyor.

Şirket, VR başlığının yanında yeni Steam Controller ve Steam Machine adlı masaüstü bilgisayarını da tanıttı. Üç ürün de 2026’nın başlarında piyasaya çıkacak, ancak Valve şimdilik fiyat bilgisi ve net çıkış tarihlerini açıklamadı. Geliştiriciler için Steam Frame’in ön sürüm kitleri dağıtılmaya başlanmış durumda.

Steam Frame neler sunuyor?

Valve, tamamen kablosuz olarak çalışan Steam Frame'i oyun akışı öncelikli bir cihaz olarak konumlandırıyor. Başlığı taktığınız anda PC veya Steam Machine üzerinden oyunlara anında girebiliyorsunuz. Bunun için 6 GHz bandında çalışan özel bir kablosuz adaptör geliştirilmiş. Adaptör, parazitleri azaltmak için çift radyo sistemi kullanıyor. Biri görüntü ve ses aktarımına, diğeri ise Wi-Fi bağlantısına ayrılmış.

Steam Frame’i kullanmak için bir PC’ye bağlı olmanız gerekmiyor. Meta Quest modellerine benzer şekilde, cihaz bağımsız olarak da oyun çalıştırabiliyor. Kulaklıkta Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar UFS depolama yer alıyor. Ayrıca microSD kart yuvası, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 desteği bulunuyor. İşletim sistemi olarak SteamOS kullanılıyor.

Valve, ayrıca “Steam Frame Verified” adında yeni bir onay sistemi başlatacak, böylece hangi oyunların kulaklıkta tek başına çalıştığını kullanıcılar kolayca görebilecek. Cihaz aynı zamanda Android oyunlarını da destekliyor. Böylece Meta Quest gibi Android tabanlı kulaklıklar için geliştirilen oyun ve deneyimlerin Steam’e taşınması hedefleniyor.

Steam Frame, 21.6 Wh lityum iyon bataryadan güç alıyor. Şarj ve veri aktarımı için arkada tek bir USB-C 2.0 portu bulunuyor; 45 W’a kadar hızlı şarj destekliyor. Pil, cihazın baş bandının arka kısmında yer alıyor. Böylece kabloyla bağlı harici bir batarya taşımaya gerek kalmıyor. İstenirse bu baş bandı daha büyük bataryalı versiyonla değiştirilebiliyor. Tüm bunlara rağmen başlık yalnızca 440 gram ağırlığında. Ön modül (optik kısmı) 185 gram, kafa bandı ise 245 gram.

Samsung Galaxy Z TriFold'un çıkış tarihi ortaya çıktı 10 sa. önce eklendi

Valve, Foveated Streaming adlı yeni bir görüntü optimizasyon sistemi geliştirmiş. Bu sistem, göz takibi kameralarından gelen verileri kullanarak bakılan bölgeye daha fazla detay uyguluyor. Valve, bu teknolojinin görüntü kalitesini ve bant genişliği verimliliğini 10 kata kadar artırabildiğini söylüyor. Bu özellik Steam kütüphanesindeki tüm oyunlarda çalışıyor.

Kulaklıkta her biri 2160 x 2160 piksel çözünürlükte iki LCD panel bulunuyor. Panle, 144 Hz yenileme hızı ve 110 derecelik görüş açısı sunuyor. Göz aralığı (IPD) 60 mm–70 mm arasında ayarlanabiliyor. Yeni “pancake lens” tasarımı sayesinde görüntü kenarlara kadar net kalıyor.

Ses tarafında kulaklıkta çift stereo hoparlör bulunuyor. Hoparlörler titreşimi azaltmak için birbirine ters yönlerde konumlandırılmış, bu da izleme sisteminin daha kararlı çalışmasını sağlıyor.

Cihaz, hem başlık hem kontrolcü takibi için dört yüksek çözünürlüklü monokrom kamera kullanıyor. Ayrıca kızılötesi LED’ler, karanlık ortamlarda takibi kolaylaştırıyor. Görüntülü geçiş (monokrom passthrough) desteği de mevcut.

Tam Boyutta Gör Kulaklıkla birlikte gelen Steam Frame kontrolcüleri, 6 serbestlik dereceli (6-DOF) takibe ve IMU sensörlerine sahip. Kontrolcü tasarımı, bir çift gamepad şeklinde: D-pad, analog çubuklar, ABXY tuşları, tetikler ve omuz düğmeleri bulunuyor. Valve, kapasitif parmak takibi destekli manyetik analog çubuklar kullanmış. Her kontrolcü, tek bir AA pil ile yaklaşık 40 saat çalışabiliyor. İstenirse yeni Steam Controller ile de kullanılabiliyor.

Valve daha önce 2019’da Valve Index başlığını üretmiş ve HTC Vive serisinin ilk döneminde HTC ile birlikte çalışmıştı. Ancak bu cihazlar, Meta’nın Quest serisi veya Sony’nin PlayStation VR platformu kadar geniş kitlelere ulaşamamıştı.

Yine de Valve, VR tarihinin en iyi oyunu sayılan Half-Life: Alyx’i geliştiren stüdyo olarak öne çıkıyor. SteamOS’in Steam Deck’teki başarısı ve diğer üreticilerin bu işletim sistemini kendi taşınabilir cihazlarında kullanmak istemesi de düşünüldüğünde, Steam Frame’in Meta Quest’e ciddi bir rakip olma potansiyeli oldukça yüksek görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: