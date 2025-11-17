Galaxy Buds 4 Pro'nun tasarımı ve kilit özelliği ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Samsung'un 2026 başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte yeni premium kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmesi bekleniyor.
Galaxy Buds 4 Pro, 2024 ortalarında tanıtılan Buds 3 Pro'nun yerini alacak. Ayrıca, daha uygun fiyatlı Buds 4 modeli de tanıtılabilir. Yeni One UI 8.5 sızıntısı, büyük bir tasarım değişikliği ve özellikler dahil olmak üzere, yeni kulaklıklar hakkında önemli ayrıntıları ortaya koyuyor.
Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro, AirPods serisine benzer sap tasarımıyla büyük bir tasarım değişikliği getirmişti. Samsung,
Galaxy Buds 4 serisinde hareketleri iyileştirmek için sapları (üçgen yerine) düzleştirerek bu tasarımı daha da optimize ediyor. Galaxy Buds 4 Pro, genel olarak artık daha kompakt ve daha kıvrımlı bir tasarıma sahip. Dahası, Samsung'un yeni kablosuz kulaklıklarında Blade Light (LED ışıklar) tasarımını kullanmayacak. Baş hareketiyle kontrol
Galaxy Buds 4 Pro’nun şarj kutusunda da değişiklikler olacak. Kulaklık artık kutuya dikey olarak değil, düz bir şekilde yerleştirilecek. LED şerit aydınlatma kaldırılırken, dokunmatik kontroller korunacak. Samsung, yeni modelde kulaklığı dokunmadan kontrol etmek için daha fazla hareket seçeneği sunacak; Baş hareketi gibi. Başı sallayarak aramalara, bildirimlere ve daha fazlasına yanıt vermek, alarm ve hatırlatıcıları kapatmak, yapay zeka asistanıyla konuşmak, bildirimleri dinlemek ve eller serbest kontrol mümkün olacak.
Tüm bunlar, Galaxy Buds 3 serisine kıyasla büyük bir gelişmeye işaret ediyor. Samsung, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro'yu piyasaya sürdüğünde AirPods tasarımını kopyalayıp ufak değişiklikler yapmış gibi görünüyordu. One UI 8.5 kodlarında rastlanan animasyonlara bakılırsa, Galaxy Buds 4 serisiyle bu değişecek.
