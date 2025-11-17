Giriş
    Galaxy Buds 4 Pro'nun tasarımı ve kilit özelliği ortaya çıktı

    Samsung'un Galaxy S26 serisiyle birlikte Galaxy Buds 4 kulaklıklarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Lansmandan aylar önce, Galaxy Buds 4 Pro'nun yepyeni tasarımı ve kilit özelliği sızdırıldı.

    Samsung Galaxy Buds 4 Pro tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 2026 başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte yeni premium kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Galaxy Buds 4 Pro, 2024 ortalarında tanıtılan Buds 3 Pro'nun yerini alacak. Ayrıca, daha uygun fiyatlı Buds 4 modeli de tanıtılabilir. Yeni One UI 8.5 sızıntısı, büyük bir tasarım değişikliği ve özellikler dahil olmak üzere, yeni kulaklıklar hakkında önemli ayrıntıları ortaya koyuyor.

    Yepyeni tasarım

    Galaxy Buds 4 Pro tasarım özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro, AirPods serisine benzer sap tasarımıyla büyük bir tasarım değişikliği getirmişti. Samsung, Galaxy Buds 4 serisinde hareketleri iyileştirmek için sapları (üçgen yerine) düzleştirerek bu tasarımı daha da optimize ediyor. Galaxy Buds 4 Pro, genel olarak artık daha kompakt ve daha kıvrımlı bir tasarıma sahip. Dahası, Samsung'un yeni kablosuz kulaklıklarında Blade Light (LED ışıklar) tasarımını kullanmayacak.

    Baş hareketiyle kontrol

    Galaxy Buds 4 Pro baş hareketi Tam Boyutta Gör
    Galaxy Buds 4 Pro’nun şarj kutusunda da değişiklikler olacak. Kulaklık artık kutuya dikey olarak değil, düz bir şekilde yerleştirilecek. LED şerit aydınlatma kaldırılırken, dokunmatik kontroller korunacak. Samsung, yeni modelde kulaklığı dokunmadan kontrol etmek için daha fazla hareket seçeneği sunacak; Baş hareketi gibi. Başı sallayarak aramalara, bildirimlere ve daha fazlasına yanıt vermek, alarm ve hatırlatıcıları kapatmak, yapay zeka asistanıyla konuşmak, bildirimleri dinlemek ve eller serbest kontrol mümkün olacak.

    Tüm bunlar, Galaxy Buds 3 serisine kıyasla büyük bir gelişmeye işaret ediyor. Samsung, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro'yu piyasaya sürdüğünde AirPods tasarımını kopyalayıp ufak değişiklikler yapmış gibi görünüyordu. One UI 8.5 kodlarında rastlanan animasyonlara bakılırsa, Galaxy Buds 4 serisiyle bu değişecek.

