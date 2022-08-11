Ekran entegreli masalar geliyor

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Dizüstü bilgisayar pazarında yavaş yavaş ikinci ekran taşıyan ilk örnekleri görmeye başladıktan sonra sıra masaüstüne geldi. Artık masaüstünde birden fazla monitör ihtiyacı ortadan kalkıyor ve ekran masaya entegre ediliyor.

Lumina Desk özellikleri ve fiyatı

Lumina Desk adıyla geliştirilen ofis masası orta kısmında 24 inçlik OLED ekrana sahip. Ekranın kontrolü uygulama üzerinden oluyor. Sosyal medya akışları, borsa hisseleri veya takvim gibi verileri bu ekrandan takip edebiliyorsunuz. Ekran 1200 nit parlaklık seviyesine çıkarken 60Hz tazeleme hızına sahip. En azından bu tarz verileri takip için ikinci bir monitöre gerek kalmıyor.

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Masanın kendisi de oldukça dikkat çekici. En üst kısımda iki adet 20x20 100W Qi kablosuz şarj plakası, 6 adet akım korumalı AC priz, 6 adet 30W USB Tip-C portu şeklinde bağlantı özellikleri mevcut. Masanın görünümü de oldukça şık ve sade. 2023 yılında piyasaya çıkacak Lumina Desk için ön kayıtlar başladı ve fiyatı 1000$ seviyesinde olacak.

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