Çin bunu da yaptı: Nvidia Ampere’i solladı!

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Yonga teknolojileri konusunda özellikle devletin büyük teşvikleriyle önemli sıçramalar yapan Çin sürpriz duyurularına devam ediyor. SMIC ve Huawei gibi devlerin TSMC ile iş yapması en yeni üretim süreçlerinde yasak olsa da ambargoya takılmayanlar da var.

Biren BR100 grafik birimi dikkat çekiyor

Birentech tarafından tasarlanan BR100 grafik birimi 77 milyar transistöre sahip. 7nm TSMC 2.5D CoWoS sürecinde üretilen yonga üzerinde 300MB entegre ön bellek yer alıyor. Ayrıca 64GB HBM2e ve 2.3TB/s bant genişliği dikkat çekici. PCIe Gen 5.0 yanında CXL protokolünü de destekliyor.

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FP32 olarak 256TFLOPS seviyesine ulaşabilen ekran kartı bu haliyle Nvidia A100 yongasını geride bırakıyor: Transistör sayısı olarak ise Nvidia Hopper H100 yongasını yakalıyor. 64 ve 512 kanal şifre çözme de destekleniyor.

Ülkenin en güçlü genel amaçlı grafik birimi olan BR100 yanında yarı performansa ulaşabilen BR104 grafik birimi de duyuruldu. Bu üründe 32GB HBM2e bellek, 1.14TB/s bant genişliği, 300W TDP yer alıyor. Ağırlıklı olarak ülke genelindeki özel veya resmi kurumlara sunulacak olan Biren grafik birimlerinin gerçek performansı ise kullanımdan sonra belli olacak.

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Biren BR100 grafik birimi şov yapıyor!