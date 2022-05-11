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    Luna ekosistemi çöktü, geliştiriciler borç arıyor

    Büyük vaadlerle UST stabil kripto parasını piyasaya süren Terra LUNA ekosistemi, bunu ayakta tutabilmek için Bitcoin satınca tüm piyasanın çökmesine neden oldu. 
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    LUNA
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    Kripto para dünyasında en önemli ekosistemler arasında yer alan ve UST stabil parası için 3 milyar dolara yakın Bitcoin satın alarak dikkatleri üzerine çeken Terra LUNA ekosistemi tarihi bir çöküş yaşadı. 

    Luna fiyatı ne oldu?

    30 milyar dolardan fazla Pazar değerine sahip olan Terra LUNA ekosistemi, iki gün önce UST stabil parasını dengede tutabilmek için 2.4 milyar dolarlık Bitcoin sattı. Sonrasında piyasa adeta kan gölüne döndü.

    UST para birimi 60 cent seviyesine düşerken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bile bunu örnek göstererek kripto paralardaki stabilitenin ne denli güvenilmez olduğuna değindi. Yatırımcısını küstüren LUNA para birimi de haliyle çakıldı. 

    120$ tepe seviyelerinin ardından şok bir biçimde 9$ seviyelerini gören LUNA 3 milyar doların altında bir Pazar değerine geriledi. Günlük hacim ise 10 milyar doların üzerine çıktı. Borsalarda LUNA ve UST çekimleri kapatılırken bazı borsalarda ise UST ticareti de bir süreliğine durduruldu. 

    Kripto para tarihine bir kara leke olarak kaydedilen LUNA olayının vakıf içerisinde kontrol dışı bazı işlerin döndüğüne dair işaretler de vermiş oldu. Geliştiricilerin bu büyük enkazı kaldırabilmek adına 1 milyar dolar civarında borç aradığı belirtiliyor. Karşılığında ise yarı fiyatına LUNA vererek 2 yıllık bir süreçte kilitli tutacağı gelen haberler arasında. Yatırımcının güvenini kaybeden LUNA ekosistemi tekrar eski günlerine dönebilecek mi merak konusu. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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