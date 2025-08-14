Giriş
    BTCTürk borsası hacklendi, 48 milyon dolar çalındı

    Sabah saatlerinde BTCTürk sıcak cüzdanlarına giren siber saldırganlar milyonlarca dolarlık varlık çaldı. Şirket gerekli incelemelerin ve soruşturmanın başladığını duyurdu.

    BTCTürk Tam Boyutta Gör
    Ülkemizin önemli kripto para borsalarından BTCTürk sabah saatlerinde yaşadığı siber saldırı ile sarsıldı. Saldırganlar borsa cüzdanlarından hatırı sayılır bir varlığı çaldı ve farklı platformlarda aklamaya başladı. 

    BTCTürk duyuru yaptı

    BTCTürk tarafından yapılan duyuruya göre sıcak cüzdanlarda tespit edilen olağan dışı hareketler nedeniyle borsadaki kripto para yatırma ve çekme işlemleri askıya alındı. İnceleme tamamlandığında işlemler yeniden başlayacak. 

    Sosyal medyadaki bazı hesaplar borsadan farklı varlıklar halinde toplamda 48 milyon doların dışarıya çıkarıldığını ve belirli platformlarda takas işlemleri yapıldığını belirtiyor. Borsa yatırımcı tarafında herhangi bir riskin olmadığını ve yatırımların etkilenmeyeceğini bildirdi. 


     

    HABERİN ETİKETLERİ
    Bitcoin (BTC), hack ve
    3 etiket daha btcturk Teknoloji Haberleri Yaşam
