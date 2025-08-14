BTCTürk borsası hacklendi, 48 milyon dolar çalındı

BTCTürk duyuru yaptı
BTCTürk tarafından yapılan duyuruya göre sıcak cüzdanlarda tespit edilen olağan dışı hareketler nedeniyle borsadaki kripto para yatırma ve çekme işlemleri askıya alındı. İnceleme tamamlandığında işlemler yeniden başlayacak.
Sosyal medyadaki bazı hesaplar borsadan farklı varlıklar halinde toplamda 48 milyon doların dışarıya çıkarıldığını ve belirli platformlarda takas işlemleri yapıldığını belirtiyor. Borsa yatırımcı tarafında herhangi bir riskin olmadığını ve yatırımların etkilenmeyeceğini bildirdi.
